Fenerbahçe'de Mason Greenwood şoku! Liverpool maçı için karar verildi

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın akşam kendi sahasında İngiltere'nin köklü ekiplerinden Liverpool'u ağırlayacak.

Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli camianın gözü kulağı sakatlığı ve hastalığı bulunan oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda.

MASON GREENWOOD'DAN GÜVEN VEREN GELİŞME

Göztepe ile oynanan son lig karşılaşmasında yaşadığı ani rahatsızlık sebebiyle formasından uzak kalan İngiliz yıldız Mason Greenwood, taraftarlarını korkutmuştu. Ancak 25 yaşındaki hücum oyuncusundan beklenen müjdeli haber geldi.

Elde edilen kulis bilgisine göre; hastalığını tamamen atlatan başarılı futbolcu, takımla birlikte gerçekleştirilen antrenmanlarda yer aldı. Teknik heyet ve sağlık ekibinden alınan bilgilere göre, formasına kavuşan Greenwood'un Liverpool karşısında ilk 11'de veya maç kadrosunda sahada olması bekleniyor. Yıldız oyuncunun bu kritik müsabakada takıma hücum hattında büyük bir enerji katması öngörülüyor.

OPPONG'UN DURUMU MAÇ SAATİNDE NETLEŞECEK

Fenerbahçe cephesinde Greenwood'un iyileşmesi yüzleri güldürürken, sakatlığı bulunan bir diğer isim Oppong için ise belirsizlik sürüyor. Başarılı oyuncunun çekilen MR sonuçlarında herhangi bir yırtığa rastlanmadığı, bu durumun teknik heyeti kısmen rahatlattığı ifade edildi. Ancak maçta sahaya çıkıp çıkamayacağının tamamen maç günü yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu dev sınav öncesinde eksiklerin bir an önce takıma dönmesini beklerken, teknik direktörün sahaya süreceği ilk 11 büyük bir merakla bekleniyor.