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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:48

Fenerbahçe'de Mason Greenwood şoku! Liverpool maçı için karar verildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de tüm gözler kadrodaki eksiklere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde hastalığı nedeniyle Göztepe maçını kaçıran Mason Greenwood ve sakatlanarak oyundan çıkan Oppong için yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de Mason Greenwood şoku! Liverpool maçı için karar verildi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:48

ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden , 'nin 4. haftasında yarın akşam kendi sahasında İngiltere'nin köklü ekiplerinden 'u ağırlayacak. 

Fenerbahçe'de Mason Greenwood şoku! Liverpool maçı için karar verildi

Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli camianın gözü kulağı sakatlığı ve hastalığı bulunan oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood şoku! Liverpool maçı için karar verildi

MASON GREENWOOD'DAN GÜVEN VEREN GELİŞME

Göztepe ile oynanan son lig karşılaşmasında yaşadığı ani rahatsızlık sebebiyle formasından uzak kalan İngiliz yıldız , taraftarlarını korkutmuştu. Ancak 25 yaşındaki hücum oyuncusundan beklenen müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood şoku! Liverpool maçı için karar verildi

Elde edilen kulis bilgisine göre; hastalığını tamamen atlatan başarılı futbolcu, takımla birlikte gerçekleştirilen antrenmanlarda yer aldı. Teknik heyet ve sağlık ekibinden alınan bilgilere göre, formasına kavuşan Greenwood'un Liverpool karşısında ilk 11'de veya maç kadrosunda sahada olması bekleniyor. Yıldız oyuncunun bu kritik müsabakada takıma hücum hattında büyük bir enerji katması öngörülüyor.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood şoku! Liverpool maçı için karar verildi

OPPONG'UN DURUMU MAÇ SAATİNDE NETLEŞECEK

Fenerbahçe cephesinde Greenwood'un iyileşmesi yüzleri güldürürken, sakatlığı bulunan bir diğer isim Oppong için ise belirsizlik sürüyor. Başarılı oyuncunun çekilen MR sonuçlarında herhangi bir yırtığa rastlanmadığı, bu durumun teknik heyeti kısmen rahatlattığı ifade edildi. Ancak maçta sahaya çıkıp çıkamayacağının tamamen maç günü yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood şoku! Liverpool maçı için karar verildi

Fenerbahçeli taraftarlar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu dev sınav öncesinde eksiklerin bir an önce takıma dönmesini beklerken, teknik direktörün sahaya süreceği ilk 11 büyük bir merakla bekleniyor.

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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Liverpool
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#trendyol süper lig
#Mason Greenwood
#Spor
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