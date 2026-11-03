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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:15

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Montella ve Sergen Yalçın itirafı! 'Malzemeci olmak bile şereftir'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir canlı yayında Türk futbol gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın göreve getirilme sürecinden Vincenzo Montella dönemine kadar merak edilen pek çok konuya açıklık getiren Hacıosmanoğlu, dikkat çeken mesajlar verdi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Montella ve Sergen Yalçın itirafı! 'Malzemeci olmak bile şereftir'
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:15

, katıldığı bir canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'nın ardından 'ın başına getirilen süreci hakkında samimi itiraflarda bulunan TFF Başkanı, merak edilen soruları cevapladı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Montella ve Sergen Yalçın itirafı! 'Malzemeci olmak bile şereftir'

"ZAMAN DARLIĞI NEDENİYLE GENİŞ BİR ADAY HAVUZUNDAN SEÇMEDİK"

A Milli Takım'daki teknik direktör değişimi ve Sergen Yalçın tercihi hakkında konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, sürecin hızlı geliştiğine dikkat çekti. Montella'nın görev süresine değinen Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez 'Her türlü kararınıza saygı duyarım' dedi. Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı. Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Montella ve Sergen Yalçın itirafı! 'Malzemeci olmak bile şereftir'

"MİLLİ TAKIM'A HİZMET ETMEK EN BÜYÜK ŞEREF"

Sergen Yalçın'ın hırsına ve kariyerine güvendiğini vurgulayan TFF Başkanı, yeni dönem için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yalçın'ın geçmişteki TV yorumlarının bir engel teşkil etmediğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun. TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir."

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Montella ve Sergen Yalçın itirafı! 'Malzemeci olmak bile şereftir'
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ETİKETLER
#A Milli Takım
#sergen yalçın
#Futbol
#vincenzo montella
#ibrahim hacıosmanoğlu
#tff başkanı
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