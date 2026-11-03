Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler kimler?

Fenerbahçe, İngiliz takım Liverpool karşısında çimlere çıkmak için hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, evinde Liverpool'u ağırlayacak. Futbolseverler, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında çıkacağı maçın detaylarını merak ediyor. Peki Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool karşısında sahaya çıkacak. Kıran kırana geçecek karşılaşmanın günü ve saati merak ediliyor. Fenerbahçe-Liverpool maçı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Start düdüğü 20.45'te çalacak.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇIHANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin ilk kez Liverpool karşısında sahaya çıkacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak?

MUHTEMEL İLK 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.

Liverpool muhtemel 11: Alisson Becker, Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas, Alexis Mac Allister, Trey Nyoni, Rio Ngumoha, Ryan.