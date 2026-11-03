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Spor
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:57

Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçına Liverpool karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk galibiyetlerini Liverpool karşısında alma hedefinde. İngiltere ekibini ağırlayacak olan Fenerbahçe, İsmail Kartal ayrılığının ardından Liverpool karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Peki Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler kimler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:57

, İngiliz takım karşısında çimlere çıkmak için hazırlanıyor. 'nin 4. haftasında 4. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, evinde Liverpool'u ağırlayacak. Futbolseverler, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında çıkacağı maçın detaylarını merak ediyor. Peki Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler kimler?

FENERBAHÇE-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool karşısında sahaya çıkacak. Kıran kırana geçecek karşılaşmanın günü ve saati merak ediliyor. Fenerbahçe-Liverpool maçı 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Start düdüğü 20.45'te çalacak.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇIHANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin ilk kez Liverpool karşısında sahaya çıkacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması ekranlarından canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler kimler?

MUHTEMEL İLK 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi. 
Liverpool muhtemel 11: Alisson Becker, Ronald Araujo, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas, Alexis Mac Allister, Trey Nyoni, Rio Ngumoha, Ryan.

ETİKETLER
#fenerbahçe
#Liverpool
#TRT1
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#4 Kasım 2026
#Spor
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