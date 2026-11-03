Fenerbahçe maçı öncesi Liverpool’a şok! Yıldız isim İstanbul’a gelmiyor

Kritik Fenerbahçe karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Liverpool, maç kafilesini belirledi.

RYAN GRAVENBERCH KADRODAN ÇIKARILDI

Kırmızı-beyazlı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Hollandalı futbolcunun takımla birlikte İstanbul’a seyahat etmeyeceği öğrenildi.

Zorlu Kadıköy deplasmanı öncesinde orta sahadaki en önemli kozlarından birini kaybeden İngiliz temsilcisinde, teknik heyetin bu bölgede nasıl bir tercihte bulunacağı merak konusu oldu.