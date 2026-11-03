Galatasaray'da Gabriel Sara sürprizi! Transfer duyuruldu: Bonservis rekoru kırılacak

Galatasaray'ın orta sahadaki kilit ismi Gabriel Sara, gösterdiği üstün performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Alman basınında yer alan haberlere göre; yıldız futbolcu için İtalyan ve İngiliz ekipleri şimdiden harekete geçerken, sarı-kırmızılı yönetimin belirlediği bonservis bedeli transfer gündemine bomba gibi düştü.

NAPOLİ VE ROMA YAKIN TAKİPTE

Elde edilen bilgilere göre, Serie A’nın köklü kulüpleri Napoli ve Roma, 27 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın durumunu yakından takip ediyor. Henüz resmi bir teklif sunmayan iki İtalyan devinin, önümüzdeki süreçte resmi temaslara başlaması bekleniyor.

İtalya'dan gelen bu ilginin yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Everton ve Newcastle United'ın da transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. İngiliz kulüplerinin bu transfer için 25 ila 30 milyon sterlin arasında bir teklif sunabileceği konuşuluyor.

GALATASARAY'IN KRİTERİ NET: 40 MİLYON EURO

Teknik heyet ve yönetimin Gabriel Sara'yı kadroda tutmak istediği ancak gelen astronomik teklifler karşısında kulübün menfaatlerinin gözetileceği gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılı idarecilerin, 40 milyon euronun altındaki teklifler için pazarlık masasına oturmayacağı net bir şekilde ifade edildi. Yoğun ve kıran kırına geçmesi beklenen pazarlıklar sonucunda transferin 35 milyon euro seviyelerinde sonuçlanabileceği tahmin ediliyor.

TÜRK FUTBOL TARİHİ REKORU KIRILABİLİR

Galatasaray, yaz transfer döneminde veya sezon sonunda Gabriel Sara'nın iddia edildiği gibi 35 milyon euro gibi rekor bir rakama elden çıkarılması durumunda, Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışı rekorunu kırarak tarihe geçecek.