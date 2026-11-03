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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:23

Galatasaray'da Gabriel Sara sürprizi! Transfer duyuruldu: Bonservis rekoru kırılacak

İtalya ve İngiltere'den dev kulüplerin radarındaki Gabriel Sara için Galatasaray'ın belirlediği bonservis bedeli Avrupa'yı salladı. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı orta saha oyuncusu için kapıyı rekor rakamdan açıyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Gabriel Sara sürprizi! Transfer duyuruldu: Bonservis rekoru kırılacak
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:23

'ın orta sahadaki kilit ismi , gösterdiği üstün performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Alman basınında yer alan haberlere göre; yıldız futbolcu için İtalyan ve İngiliz ekipleri şimdiden harekete geçerken, sarı-kırmızılı yönetimin belirlediği bonservis bedeli transfer gündemine bomba gibi düştü.

Galatasaray'da Gabriel Sara sürprizi! Transfer duyuruldu: Bonservis rekoru kırılacak

NAPOLİ VE ROMA YAKIN TAKİPTE

Elde edilen bilgilere göre, Serie A’nın köklü kulüpleri ve , 27 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın durumunu yakından takip ediyor. Henüz resmi bir teklif sunmayan iki İtalyan devinin, önümüzdeki süreçte resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara sürprizi! Transfer duyuruldu: Bonservis rekoru kırılacak

İtalya'dan gelen bu ilginin yanı sıra Premier Lig ekiplerinden ve Newcastle United'ın da transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. İngiliz kulüplerinin bu transfer için 25 ila 30 milyon sterlin arasında bir teklif sunabileceği konuşuluyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara sürprizi! Transfer duyuruldu: Bonservis rekoru kırılacak

GALATASARAY'IN KRİTERİ NET: 40 MİLYON EURO

Teknik heyet ve yönetimin Gabriel Sara'yı kadroda tutmak istediği ancak gelen astronomik teklifler karşısında kulübün menfaatlerinin gözetileceği gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılı idarecilerin, 40 milyon euronun altındaki teklifler için pazarlık masasına oturmayacağı net bir şekilde ifade edildi. Yoğun ve kıran kırına geçmesi beklenen pazarlıklar sonucunda transferin 35 milyon euro seviyelerinde sonuçlanabileceği tahmin ediliyor.

Galatasaray'da Gabriel Sara sürprizi! Transfer duyuruldu: Bonservis rekoru kırılacak

TÜRK FUTBOL TARİHİ REKORU KIRILABİLİR

Galatasaray, yaz transfer döneminde veya sezon sonunda Gabriel Sara'nın iddia edildiği gibi 35 milyon euro gibi rekor bir rakama elden çıkarılması durumunda, Türk tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışı rekorunu kırarak tarihe geçecek.

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ETİKETLER
#galatasaray
#Roma
#Futbol
#gabriel sara
#Napoli
#everton
#Spor
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