Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı: Cani adamın savunması şoke etti

Nevşehir’de bir şahıs, sokakta bekleyen genç kadına tokat attı. Olayın ardından gözaltın alınan şahıs, adli makamlarca tutuklandı. Olayda yaralanan genç kadının sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildi. Şüpheli, ifadesinde ise müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.’ye çarptığını söyledi. Öte yandan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.