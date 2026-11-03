Otogarda 'muhtar' dehşeti! Sevgilisini vurup intihar etti

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İstanbul
Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korkunç bir olay meydana geldi. Köy muhtarı ile sevgilisinin buluşması kanlı bitti.
Ovacık ilçesine bağlı Çatak Köyü Muhtarı V.L., terminal lokantası içerisinde ilişkisi olduğu iddia edilen S.B.'ye silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, V.L. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köy muhtarı V.L. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Muhtarın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
İki çocuk babası olan muhtar V.L.'nin yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrıldığı ortaya çıktı.
Muhtarın geçtiğimiz aylarda da birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.