TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 06:17
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 06:29

Otogarda 'muhtar' dehşeti! Sevgilisini vurup intihar etti

Karabük Otogarı'nın lokanta bölümünde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Tartışma yaşadığı sevgilisine ateş eden köy muhtarı, aynı silahla kendisini vurdu. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, muhtar ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kısa süre önce eşinden boşandığı ortaya çıkan muhtarın daha önce de intihara kalkıştığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 06:17
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 06:29

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korkunç bir olay meydana geldi. Köy muhtarı ile sevgilisinin buluşması kanlı bitti. 

HABERİN ÖZETİ

Otogarda 'muhtar' dehşeti! Sevgilisini vurup intihar etti

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir lokantada köy muhtarı V.L., ilişkisi olduğu iddia edilen kadını silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.
Ovacık ilçesi Çatak Köyü Muhtarı V.L., terminal lokantasında tartıştığı S.B.'ye ateş edip ardından kendisini vurdu.
Ağır yaralanan S.B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden V.L.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
İki çocuk babası V.L.'nin yaklaşık bir hafta önce eşinden boşandığı belirlendi.
V.L.'nin geçmiş aylarda da birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

ilçesine bağlı Çatak Köyü Muhtarı V.L., terminal lokantası içerisinde ilişkisi olduğu iddia edilen S.B.'ye silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, V.L. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otogarda 'muhtar' dehşeti! Sevgilisini vurup intihar etti

MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Köy muhtarı V.L. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Muhtarın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Otogarda 'muhtar' dehşeti! Sevgilisini vurup intihar etti

BİR HAFTA ÖNCE BOŞANDI

İki çocuk babası olan muhtar V.L.'nin yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Otogarda 'muhtar' dehşeti! Sevgilisini vurup intihar etti

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Muhtarın geçtiğimiz aylarda da birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boşandığı eşini öldürüp ardından intihar etmişti: Cinayet anı ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üç günlük evli yeğenini sokak ortasında öldürdü: Mahkemede savunması ‘Pes’ dedirtti
ETİKETLER
#ovacık
#Çatak Köyü
#S.b.
#Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali
#Çatak Köyü Muhtarı V.l.
#V.l.
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.