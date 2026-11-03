Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korkunç bir olay meydana geldi. Köy muhtarı ile sevgilisinin buluşması kanlı bitti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Otogarda 'muhtar' dehşeti! Sevgilisini vurup intihar etti Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir lokantada köy muhtarı V.L., ilişkisi olduğu iddia edilen kadını silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Ovacık ilçesi Çatak Köyü Muhtarı V.L., terminal lokantasında tartıştığı S.B.'ye ateş edip ardından kendisini vurdu. Ağır yaralanan S.B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden V.L.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. İki çocuk babası V.L.'nin yaklaşık bir hafta önce eşinden boşandığı belirlendi. V.L.'nin geçmiş aylarda da birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

Ovacık ilçesine bağlı Çatak Köyü Muhtarı V.L., terminal lokantası içerisinde ilişkisi olduğu iddia edilen S.B.'ye silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kadın yere yığılırken, V.L. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Köy muhtarı V.L. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Muhtarın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

BİR HAFTA ÖNCE BOŞANDI

İki çocuk babası olan muhtar V.L.'nin yaklaşık bir hafta önce eşinden ayrıldığı ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Muhtarın geçtiğimiz aylarda da birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.