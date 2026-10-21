Antalya’nın Kepez ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ömer A. ile yeğeni Amine Bozkurt, noter önünde buluştu. Konuşan dayı ile yeğen bir süre sonra tartışmaya başladı. Ardından Ömer A., üzerindeki tabancayı çıkararak yeğenine 7 el ateş etti. Karın, göğüs ve baş bölgesinden yaralanan Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılsa da henüz 3 günlük evli olduğu öğrenilen genç kadın burada hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ Üç günlük evli yeğenini sokak ortasında öldürdü: Mahkemede savunması ‘Pes’ dedirtti Antalya'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan dayısı Ömer A. tarafından noter önünde tabancayla vurularak öldürülen Amine Bozkurt cinayetine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Ömer A. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından, eşi Fadime A. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan dava açıldı. Olayda hayatını kaybeden Amine Bozkurt'un cinayetten sadece 3 gün önce evlendiği öğrenildi. Sanık Ömer A. mahkemedeki savunmasında, arsa hisse devri anlaşmazlığı nedeniyle tartıştıklarını ve amacının öldürmek olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer A.'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Fadime A.'nın ise imza yükümlülüğünün kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Ömer A., ise eşi Fadime A. ile birlikte olay yerinden yaya olarak ayrılırken, Cinayet Büro Amirliği ve diğer polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede şüpheliyi yakaladı. Ömer A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

ÖMER A. VE EŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Ömer A. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', Fadime A. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ömer A., tutuksuz sanık Fadime A., Bozkurt'un kızı Elisa Yorulmaz ve taraf avukatları katıldı. Bozkurt'un olaydan 3 gün önce evlendiği Süleyman Satılmış ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

TAPU DEVRİ KONUSUNDA KARDEŞLERİYLE ANLAŞMAZLIK YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Mahkemede savunma yapan Ömer A., 1991 yılında arsa için ödeme yaptığını, bazı taşınmazları babasının üzerine kaydettirdiğini ve babasının ölümünün ardından tapu devri konusunda kardeşleriyle anlaşmazlık yaşadığını öne sürdü. Ömer A., "1990'da Antalya'ya geldim, 1991'de o arsa için maaşımı, karımın süt parasını verdim. Arsayı Ali Tıraş tanıdık aracılığıyla taksitli olarak verdi. Kendi üzerime taşınmazlar olduğu için taşınmazların bir kısmını babamın üstüne yaptırmak zorunda kaldım. Babam üstüme devredecekti, babam ölünce kardeşlerimle bana miras kaldı. Kardeşlerimle 23 sene bu arsayı alabilmek için uğraştım, arsanın ecrimisilini ben ödedim, sıcakta soğukta çalıştım, kardeşlerime gücüm yetmedi. Babamın ölümünden sonra kardeşlerim ve onların çocukları tapuyu devretmekte çekingen davrandılar. Biz 6 kardeşiz, biri hissesini devretti, 4'ü devretmedi" dedi.

“ZİYNET EŞYALARIM ÇALINIR KORKUSUYLA TABANCAMI YANIMA ALDIM”

Olaydan 1 ay önce Burdur'da yeğeninin evine gittiğinde Bozkurt ve eşinin kendisini darp ettiğini iddia eden Ömer A., olay günü müteahhidin çağrısı üzerine notere gittiğini söyledi. Devir işlemleri için yanına ziynet eşyalarını aldığını belirten sanık, "Olay günü müteahhit notere çağırdı, kardeşlerimi de çağırmış. Kardeşlerim gelir diye ziynet eşyalarını devir işlemleri için yanımda getirdim. Ziynet eşyalarım çalınır korkusuyla tabancamı yanıma aldım. Tabanca ruhsatsız babamdan kalma" ifadelerini kullandı.

"BENİM AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Ömer A., yeğeniyle noter önündeki görüşmesini ve olay anını şöyle anlattı:

"Öğle arası Amine noterin oraya geldi, 200 bin teklif ettim 500 bin TL istedi. Ben de kabul ettim. Nüfus cüzdanımı yenilemek için nüfus müdürlüğüne gidip geleceğim dedi, anlaştık. Dönüşte kararından vazgeçtiğini söyleyerek 1 buçuk milyon istedi, küfür ve hakaret etti. Kendimi kaybettim, korkutmak amaçlı ayağına ateş ettim. Benim amacım öldürmek değildi, kendimi kaybettim. Çok pişmanım."

Sanık, olayın ardından yaşananlara ilişkin ise "Ateş ettikten sonra arkama bakmadan ilerledim, kendimi taşıyamaz oldum. Karım olay anında kafedeydi, olayla alakası yok. Karımın yanına gidip tabancayı verdim. Eşimin yanından ayrılıp un fabrikasının oraya gittim, 112'yi aradım. Olayı anlattım, polislerin gelip beni almasını bekledim, teslim oldum" dedi.

"KORKTUM, NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Tutuksuz yargılanan Fadime A. da savunmasında, "Tabancayı almaya korktum ama aldım. Kafedeydim, küfür hakaret duydum. Çok geçmeden silah sesi geldi. Kafeden çıktım, eşimin arkasından yürüdüm, tabancayı çantama aldım. Korktum, ne yapacağımı bilemedim. 200 bin lira verip anlaşacağız diye yanımıza ziynet eşyalarımızı almıştık, tabancayı o yüzden aldı. Amine sözünde durmadı, 1 buçuk milyon TL istedi" ifadelerini kullandı.

"ANNEM ÖLMEDEN 3 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ"

Bozkurt'un kızı Elisa Yorulmaz, annesinin olaydan 3 gün önce evlendiğini belirterek, "Ben annemin dayısını hiç görmedim. Olay günü ben babamın yanındaydım. Annemin öldüğünü saatler sonra öğrendim. Annemin Antalya'ya geleceğinden haberim vardı ama dayısı ile görüşeceğini bilmiyordum. Mağdurum. Annem ölmeden 3 gün önce evlenmişti" dedi.

Bozkurt'un eşi Süleyman Satılmış ise "Dayısı olduğunu bilmiyorduk, eve geldiği doğrudur. Şikayetçiyim. Olay anında orada değildim. Eşim müteahhitle anlaşmak için, kat karşılığı yer yapılacak diye gitmişti. Müteahhit aramıştı" diye konuştu.

MAHKEME TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, Ömer A.'nın adli tıbba sevki öncesinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sağlık raporu alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Fadime A.'nın imza yükümlülüğünü kaldıran heyet, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti.