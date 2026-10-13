Adana'nın Seyhan ilçesinde Reşatbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda; kuyumcu Zahir Cız, evinin alt katında bulunan iş yerinde H.A. ile oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli geldi. Şüpheli, tabancayla yaklaşık 8 el ateş açtı. Saldırıda H.A. karın bölgesinden, Zahir Cız ise başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zahir Cız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cinayet için özel ekip kuruldu! Adım adım izlendi, kaçış rotası ortaya çıkarıldı: Jet ski ile Yunanistan'a gidecekti Adana'da bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, saldırganın kaçış rotası ve yardım edenler ortaya çıkarıldı. Kuyumcu Zahir Cız, evinin alt katındaki iş yerinde H.A. ile otururken kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Zahir Cız başından, H.A. ise karın bölgesinden vuruldu; Zahir Cız hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının "Bayrağalar" suç örgütü ile Zahir Cız arasındaki husumetten kaynaklandığını tespit etti. Firari durumda olan ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman A.'nın (22) yurt dışındaki örgüt bağlantılarından Cız'ı öldürme talimatı aldığı belirlendi. Osman A.'nın, cinayetin ardından motosiklet ve taksilerle kaçış rotasını izlediği ve Aydın'a kadar ulaştığı tespit edildi. Kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 9 şüpheli yakalandı ve Osman A. ile birlikte toplam 10 kişi tutuklandı.

CİNAYET İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ilk tespitlerde cinayetin şüphelisi olarak Osman A.'yı (22) belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayetin Zahir Cız ile "Bayrağalar" suç örgütü arasındaki husumetten kaynaklandığını tespit etti. Yaklaşık 2 yıl önce örgüt elebaşlarından Fırat Çelik'in, Cız'ı görüntülü arayarak tehdit ettiği de belirtildi.

Yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan Osman A.'nın, yurt dışındaki örgüt bağlantılarından Cız'ı öldürme talimatı aldığı, cinayetin ardından ise yurt dışına kaçırılacağının vaat edildiği belirlendi.

KAÇIŞ ROTASI ORTAYA ÇIKARILDI

Cinayetin nedenini ve şüpheliyi belirleyen ekipler, Osman A.'nın izini Aydın'a kadar sürdü. Yaklaşık 2 bin kilometrelik güzergâhtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen cinayet dedektifleri, şüphelinin kaçış rotasını ortaya çıkardı.

Yapılan incelemelerde Osman A.'nın cinayetin ardından kendi kullandığı motosikletle Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve gittiği belirlendi. Şüphelinin buradan taksiyle Söğütlü Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine geçerek saklandığı, daha sonra yine taksiyle Küçükdikili Mahallesi'ne götürüldüğü ve buradaki bir eve yerleştirildiği tespit edildi.

Bir gece bu evde kalan Osman A.'nın, daha sonra başka bir araçla Demetevler Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü belirlendi. Burada da bir süre kalan şüphelinin, taksiyle Öğretmenler Bulvarı'na götürülerek Aydın'a giden şehirlerarası otobüse bindirildiği ortaya çıkarıldı.

YARDIM EDEN 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel ekibin yaptığı incelemelerde, Osman A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişilerin kimlikleri de tespit edildi. Recep Ç. (42), Mustafa E. (28), Alican Y. (26), Yahya A. (23), Abdurrahim Ö. (32), Serhat Y. (25), Ayhan A. (46), Memduh A. (22) ve Gürhan Ö. (28), düzenlenen operasyonla yakalandı.

"JET SKİYLE YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI"

Cinayet dedektifleri, Osman A.'nın Kuşadası'ndan jet ski ile yaklaşık 30-35 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'a bağlı Sisam Adası'na kaçmayı planladığını belirledi. Şüphelinin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde saklandığını tespit eden ekipler, otele operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Osman A. kaçmaya çalıştı. Şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman A. ile birlikte 10 kişi tutuklandı.