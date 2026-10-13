Cinayet için özel ekip kuruldu! Adım adım izlendi, kaçış rotası ortaya çıkarıldı: Jet ski ile Yunanistan'a gidecekti

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İstanbul
Adana'nın Seyhan ilçesinde Reşatbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda; kuyumcu Zahir Cız, evinin alt katında bulunan iş yerinde H.A. ile oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli geldi. Şüpheli, tabancayla yaklaşık 8 el ateş açtı. Saldırıda H.A. karın bölgesinden, Zahir Cız ise başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zahir Cız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ilk tespitlerde cinayetin şüphelisi olarak Osman A.'yı (22) belirledi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayetin Zahir Cız ile "Bayrağalar" suç örgütü arasındaki husumetten kaynaklandığını tespit etti. Yaklaşık 2 yıl önce örgüt elebaşlarından Fırat Çelik'in, Cız'ı görüntülü arayarak tehdit ettiği de belirtildi.
Yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan Osman A.'nın, yurt dışındaki örgüt bağlantılarından Cız'ı öldürme talimatı aldığı, cinayetin ardından ise yurt dışına kaçırılacağının vaat edildiği belirlendi.
Cinayetin nedenini ve şüpheliyi belirleyen ekipler, Osman A.'nın izini Aydın'a kadar sürdü. Yaklaşık 2 bin kilometrelik güzergâhtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen cinayet dedektifleri, şüphelinin kaçış rotasını ortaya çıkardı.
Yapılan incelemelerde Osman A.'nın cinayetin ardından kendi kullandığı motosikletle Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve gittiği belirlendi. Şüphelinin buradan taksiyle Söğütlü Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine geçerek saklandığı, daha sonra yine taksiyle Küçükdikili Mahallesi'ne götürüldüğü ve buradaki bir eve yerleştirildiği tespit edildi.
Bir gece bu evde kalan Osman A.'nın, daha sonra başka bir araçla Demetevler Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü belirlendi. Burada da bir süre kalan şüphelinin, taksiyle Öğretmenler Bulvarı'na götürülerek Aydın'a giden şehirlerarası otobüse bindirildiği ortaya çıkarıldı.
Özel ekibin yaptığı incelemelerde, Osman A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişilerin kimlikleri de tespit edildi. Recep Ç. (42), Mustafa E. (28), Alican Y. (26), Yahya A. (23), Abdurrahim Ö. (32), Serhat Y. (25), Ayhan A. (46), Memduh A. (22) ve Gürhan Ö. (28), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Cinayet dedektifleri, Osman A.'nın Kuşadası'ndan jet ski ile yaklaşık 30-35 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'a bağlı Sisam Adası'na kaçmayı planladığını belirledi. Şüphelinin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde saklandığını tespit eden ekipler, otele operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Osman A. kaçmaya çalıştı. Şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman A. ile birlikte 10 kişi tutuklandı.