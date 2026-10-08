Cinayet gibi kaza kamerada! Eşinin ölümüne anbean tanık oldu

Bursa'da bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Feci kazada 52 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 13 yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, tutuklanan otomobil sürücüsü bir süre sonra tahliye edildi. Motosiklet sürücüsünün eşinin de arkadan geldiği ve kazaya şahit olduğu ortaya çıktı.