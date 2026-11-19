Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin okula düzenlediği ve 10 kişinin hayatına mal olan okul saldırısıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş'ta 10 kişi can vermişti! Okula saldıran İsa Aras Mersinli'nin babası, oğlunu durduran kişiye dava açtı Kahramanmaraş'ta 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'yi etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi'ye, saldırganın tutuklu babası Uğur Mersinli tarafından 200 TL'lik hukuk davası açıldı. 15 Nisan 2026'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda babasına ait silahlarla saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli, 9 öğrenci ve 1 öğretmenin ölümüne neden oldu. Saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi hakkında, meşru savunma kapsamında hareket ettiği değerlendirilerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Tutuklu sanık baba Uğur Mersinli, Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde oğlunun ölümü nedeniyle Necmettin Bekçi'den dava değerini artırma hakkı saklı kalmak üzere şimdilik 200 TL talep etti. Ceza davasında baba Uğur Mersinli 10 kişinin ölümüne ilişkin muhtemel kastla öldürme ve diğer suçlamalarla, anne Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla yargılanıyor.

15 Nisan 2026 tarihinde Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin babasına ait silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti.

OKULA GİREN KİŞİ SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Silah seslerini duyarak okula giren Necmettin Bekçi, saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirirken, İsa Aras Mersinli olay sırasında yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından yürütülen soruşturmada Necmettin Bekçi'nin meşru savunma kapsamında hareket ettiği değerlendirilerek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

BABASI 200 TL'LİK DAVA AÇTI

Saldırıya ilişkin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Uğur Mersinli, bu kez oğlunun ölümü nedeniyle Necmettin Bekçi'ye karşı hukuk davası açtı.

Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin sunulan dilekçede, Uğur Mersinli'nin avukatı aracılığıyla Necmettin Bekçi'den şimdilik 200 TL talepte bulunduğu görüldü. Dilekçede, dava değerini artırma ve ıslah hakkının saklı tutulduğu belirtildi.

ANNE VE BABA DA SALDIRIDAN SORUMLU OLARAK YARGILANIYOR

Öte yandan okul saldırısına ilişkin açılan ceza davasında Uğur Mersinli, 10 kişinin ölümüne ilişkin muhtemel kastla öldürme ve diğer suçlamalarla yargılanırken, anne Peyman Pınar Mersinli de bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla yargılanıyor.