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İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının gelecek 4 sezon boyunca yayın haklarını bünyesine katan Exxen'de yeni dönemin şifreleri netleşiyor.
Katıldığı bir programda konuşan Acun Ilıcalı, ihale sürecinin perde arkasından abonelik fiyatlarına, geçmişte yaşanan teknik aksaklıklardan Süper Lig planlarına kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Üst kalite yayınlar yapacaklarının altını çizen Ilıcalı, futbolseverlerin en çok merak ettiği abonelik ücretleri konusunda kafasındaki rakamı ilginç bir örnekle paylaştı. Kaçak yayınların önlenmesi gerektiğine vurgu yapan Ilıcalı, fiyat politikasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ben yine tabii ki bundan önce bazı aksamalar oldu ama biz dersimizi aldık. O dönem 3-4 maçta sıkıntı yaşadık. Bir daha olmayacak, önlemlerimizi alacağız. Üst kalite yayınlar yapmayı planlıyoruz. Fiyat ne kadar olacak diye soracaksanız iki Big Mac menü parası olsa herhalde çok fazla gelmez diye düşünüyorum. Kafamda öyle rakamlar var."
Acun Ilıcalı'nın işaret ettiği "iki Big Mac menü" hesabı, güncel restoran listeleri ve mevcut spor platformlarının tarifeleriyle kıyaslandığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor:
İhale sürecinin oldukça çekişmeli geçtiğini belirten Acun Ilıcalı, 2021 yılındaki ihaleye oranla bütçeyi üç kat artırdıklarını açıkladı.
İlk turda tekliflerin 40 milyon dolar bandında seyrettiğini, ikinci turu 50-60 milyon dolar seviyelerinde önde kapattıklarını ancak UEFA'nın kulüplere daha fazla gelir sağlamak adına üçüncü tura gittiğini aktaran Ilıcalı, "Üçüncü turda bir dolar bile üstte olan alacaktı. Bizim için çok hesap kitap yaptığımız, risk aldığımız bir süreç oldu. 2021’de 26 milyon dolar vermiştik, şimdi bunun üç katını verdik. Yeni formatta maçların ocak ayında da devam etmesi ve takımların 2-3 dev kulüple oynaması ilgiyi artırıyor. Zarar etsek bile o para sokağa gitmiyor, futbol kulüplerine gidiyor; bu benim için mutluluk" dedi.
Maliyeti dengelemek adına yeni bir iş birliğine gideceklerinin sinyalini veren Ilıcalı, "Çok değerli kurumlar ilgi gösteriyor. Tek başımıza her şeyi üstlenmenin bir anlamı yok. Bir ortaklık olacak, şu an görüşme sürecindeyiz. Güzel bir dağılımla maddi yükü hafifleteceğiz" şeklinde konuştu.
Korsan yayınların Türk futbolunu bitirme noktasına getirdiğini savunan ünlü televizyoncu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Kulüpler 'Geçinemiyoruz, batıyoruz' diyor. Niye batıyor? Çünkü naklen yayın geliri gelmiyor, Anadolu kulüpleri batıyor. 180 milyon komik bir para ama yayıncı da 'Kaçak var, satamıyorum' diyor. 'Güzel yıldızları seyredeyim ama elim cebime gitmesin, bedava maç izleyeyim' düşüncesinin adı bencilliktir. Korsan yayın illegaldir, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim. Dünyada yaptırımlar başladı, Türkiye de geride kalmayacaktır."
Açıklamalarının sonunda yerli futbolun zirvesi için de açık kapı bırakan Acun Ilıcalı, Süper Lig yayın ihalesi için şartnameyi aldıklarını duyurdu ve "Süper Lig'e talip olabilirim" diyerek önümüzdeki dönem için yeni bir rekabetin fitilini ateşledi.