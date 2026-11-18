Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha kurgusu için gündeme gelen Matvey Kislyak dosyasında sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in zirve ortaklarının yakından takip ettiği genç yetenek için sarı-lacivertli kurmayların ilk resmi yoklamayı yaptığı iddia edildi.

RUS KULÜBÜNÜN BAŞKANIYLA ŞARTLAR KONUŞULDU

Elde edilen kulis bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, 21 yaşındaki Rus futbolcuyu kadrosuna katmak adına harekete geçti. Geçtiğimiz hafta CSKA Moskova Başkanı ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertli yetkililerin, Kislyak'ın mevcut durumu ve kulübünün belirlediği transfer şartları hakkında detaylı bilgi aldığı belirtildi.

MENAJER İDDİALARI DOĞRULAMIŞ, KİSLYAK AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Genç oyuncunun ismi son dönemde Türk kulüpleriyle sıkça anılıyordu. Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, daha önce yaptığı bir değerlendirmede hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Matvey Kislyak ile ilgilendiğini doğrulayarak "Bu doğru" ifadelerini kullanmıştı.

Transfer dedikodularının sorulması üzerine sessizliğini bozan Matvey Kislyak ise kendisine ulaşan doğrudan bir teklif olmadığını vurgulamış ancak kış transfer dönemi için açık kapı bırakmıştı. Genç orta saha, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" şeklinde konuşmuştu.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

CSKA Moskova formasıyla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen Matvey Kislyak, görev aldığı 18 resmi karşılaşmada takımına 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcunun, Rus temsilcisiyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam eden uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor.