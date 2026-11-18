Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa kulüpleri kadro planlamalarına hız verirken, İspanyol basınından gelen son dakika haberleri sarı-lacivertli camiada yankı uyandırdı.

El Gol Digital’in haberine göre; hücum hattını güçlendirmek isteyen Valencia, Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’yi gündemine aldı.

VALENCİA’NIN HEDEFİNDEKİ İSİM: VEDAT MURİQİ

İspanyol ekibinin, hücum hattı için aradığı profili Kosovalı futbolcuda bulduğu ancak bu transferin gerçekleşmesinin pek kolay olmadığı ifade edildi. Umar Sadiq’in takımdan olası ayrılığı sonrasında hücum hattına takviye yapmayı planlayan Valencia’nın, Muriqi’yi kiralık formülüyle kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Öte yandan, transferin gerçekleşebilmesi için 32 yaşındaki tecrübeli golcünün de süreçte fedakarlık yaparak büyük çaba sarf etmesi gerekeceği vurgulandı.

LİSTEDE DEV İSİMLER DE VAR

Valencia’nın hücum hattı için tek adayı Vedat Muriqi değil. İspanyol kulübünün transfer listesinde farklı alternatiflerin de bulunduğu kaydedildi. La Liga temsilcisinin radarındaki diğer isimler arasında, Roma’dan Bologna’ya kiralanan Artem Dovbyk ile Tottenham forması giyen dünya yıldızı Richarlison’un da yer aldığı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSIYLA PARLIYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla göz dolduran Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayı şimdiye kadar 18 resmi maçta terletti. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 2 de gol pası vererek takımının skor yüküne önemli bir katkı sağladı.

Sarı-lacivertli yönetim ve taraftarların takımda kalmasına kesin gözüyle baktığı golcü oyuncunun geleceğinin ara transfer döneminde nasıl şekilleneceği, İspanya’dan gelecek resmi adımlarla netlik kazanacak.