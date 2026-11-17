Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mason Greenwood, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

İngiliz basınında geniş yer bulan iddialara göre; Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, 25 yaşındaki futbolcuyu yeniden Old Trafford'a döndürmek istiyor.

POCHETTİNO SAĞ KANAT İÇİN ONU İSTİYOR

İngiltere kaynaklı haberlerde, Arjantinli teknik adamın sağ kanat bölgesine mutlaka takviye talep ettiği ve yönetimle yaptığı görüşmede öncelikli hedef olarak Mason Greenwood'un ismini verdiği belirtildi. Altyapısından yetiştiği Manchester United'a olası bir geri dönüş senaryosu, Ada futbol kamuoyunda da şimdiden büyük yankı uyandırmış durumda.

2024 yılında Manchester United'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın yolunu tutan Greenwood, burada çıktığı 81 maçta 48 gol ve 17 asistlik dikkat çekici bir istatistiğe imza atmıştı. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız oyuncunun yeniden Premier Lig'e dönüp dönmeyeceği merak edilirken, sarı-lacivertli cepheden konuya ilişkin net bir duruş geldi.

FENERBAHÇE KAPILARI KAPATTI, BELÖZOĞLU ÖZEL PLAN HAZIRLADI

Fenerbahçe yönetimi, takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Mason Greenwood'u satmayı kesinlikle düşünmüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da yıldız futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirerek kendisine duyduğu güveni bizzat ilettiği öğrenildi.

Genç teknik adamın, İngiliz yıldızın sahadaki verimliliğini daha da yukarı çekmek için özel bir taktik plan üzerinde çalıştığı ifade edildi. Belözoğlu'nun yeni planına göre Greenwood, hücum hattında daha serbest bir rolde görev alacak ve rakip kaleye daha yakın konumlandırılarak skor katkısının artırılması hedeflenecek.

20 MAÇTA 14 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon şu ana kadar 20 resmi karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, rakip fileleri 10 kez havalandırırken 4 de asist yaparak toplamda 14 gole doğrudan katkı sağladı.