Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve aynı zamanda Avrupa'da kritik bir viraja giren Galatasaray'da sakatlık haberleri can sıkmaya devam ediyor. Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun ardından, A Milli Futbol Takımı kampından gelen bir haber sarı-kırmızılı camiada adeta soğuk duş etkisine sebep oldu.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI, HEDEF ASTON VİLLA

A Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı duyurulmuştu. Bu gelişme, Süper Lig'deki Samsunspor mücadelesine hazırlanan Galatasaray teknik heyetini derinden sarstı.

Sarı-kırmızılı kulüpten sızan kulis bilgilerine göre; başarılı eldivenin Samsunspor maçına yetişme ihtimali oldukça düşük. Sağlık heyetinin ve teknik direktör Okan Buruk'un, Uğurcan Çakır'ı riske etmek istemediği ve oyuncunun dönüşü için UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Aston Villa karşılaşmasını hedef olarak belirlediği öğrenildi.

KALEYİ JANKAT YILMAZ KORUYACAK

Uğurcan Çakır'ın Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek olması nedeniyle, teknik direktör Okan Buruk'un kaldeki tercihini genç eldiven Jankat Yılmaz'dan yana kullanması bekleniyor.