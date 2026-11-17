Süper Lig'de sergilediği üstün performansla sadece Türkiye'nin değil, tüm Avrupa'nın odak noktası haline gelen Victor Osimhen için transfer piyasasını alt üst edecek bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray formasıyla fırtına gibi estiren Nijeryalı santrfor, dünya devlerinin radarına girdi.

ERLİNG HAALAND AYRILIYOR MU? ROTA OSİMHEN'E ÇEVRİLDİ

İngiliz basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre, Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland'ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Bu gelişme üzerine İngiliz ekibinde planlar değiştirildi.

Maviler'in, Norveçli golcünün yerini doldurmak için listesinin ilk sırasına Victor Osimhen'i yazdığı vurgulandı. Manchester yönetiminin, Haaland için gelecek en az 200 milyon Euro'luk bir teklife yeşil ışık yakabileceği konuşulurken, bu devasa transfer hamlesinin piyasada adeta bir domino etkisi oluşturması bekleniyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 120 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüpte kurmayların, golcüsü için belirlenen bonservis bedelinde taviz vermeyeceği ifade ediliyor. Galatasaray yönetiminin, Osimhen için kapıyı 120 milyon Euro seviyesinden açacağı ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı dile getirildi.

SAHADA KUSURSUZ İSTATİSTİK: 11 MAÇTA 13 ETKİ

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla boy gösterdiği 11 resmi maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran ve 3 de asist üreten Osimhen, toplamda 13 gole doğrudan katkı sağladı. Takımın hem Süper Lig'deki hem de Avrupa'daki en büyük kozu olan 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Transfer piyasasını sarsacak bu iddiaların ardından, önümüzdeki günlerde Manchester City cephesinden gelecek resmi adımlar ve sarı-kırmızılı yönetiminin tutumu şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.