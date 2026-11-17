Devre arası transfer penceresinin açılmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe yönetimi, hem savunma hattını sağlama almak hem de kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına gaza bastı. Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak iki eski ismin yeniden Kadıköy'e dönme ihtimali gündeme bomba gibi düştü.

EMRE BELÖZOĞLU ONAY VERDİ, KİM MİN-JAE DÖNMEYE HAZIR

Stoper bölgesindeki eksikleri gidermek isteyen Fenerbahçe'de ibre yeniden Kim Min-jae'ye döndü. Bayern Münih'te bu sezon yalnızca 10 resmi maçta görev alabilen ve istediği süreleri bulamadığı için mutsuz olduğu bilinen 30 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, ayrılık kararı aldı. Türkiye'ye ve eski kulübü Fenerbahçe'ye dönmeye oldukça sıcak bakan 1,90'lık dev stoper için teknik direktör Emre Belözoğlu da yönetime olumlu rapor sundu.

BAYERN MÜNİH'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ: 30 MİLYON EURO

2021 yazında 3 milyon euroya alınıp bir sezon sonra 19 milyon euroya Napoli'ye, oradan da 2023'te 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-jae'nin Alman deviyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Tottenham, Arsenal, Aston Villa ve Milan gibi Avrupa devlerinin de radarında olan deneyimli oyuncu için Bayern Münih 30 milyon euro bonservis talep ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin bu transferdeki en kritik sınavı, Alman kulübünü ödeme planı ve bonservis konusunda ikna etmek olacak.

BERKE ÖZER İÇİN FRANSA'DA KRİTİK ZİRVE

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki bir diğer eski yıldızı ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de ter döken Berke Özer. Avrupa'dan iki kulübün ciddi şekilde kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki milli kalecinin geleceği netleşiyor. Berke'nin temsilcisi, Fransız kulübünün transfer şartlarını ve gelen teklifleri masaya yatırmak üzere Lille yönetimiyle görüşmek için Fransa'ya gitti.

KADIKÖY'E HEM KASADAN HEM SAHADAN KAZANÇ İHTİMALİ

Bu sezon Lille kalesinde 13 maça çıkan, kalesinde 16 gol görürken 6 karşılaşmada ise gole geçit vermeyen Berke Özer'in durumu Fenerbahçe'yi iki açıdan yakından ilgilendiriyor:

Sarı-lacivertli yönetim, başarılı performansıyla dikkat çeken eski kalecisini yeniden transfer listesine dahil etti.

Fenerbahçe'nin, Berke Özer'in bir sonraki satışından yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor. Milli eldivenin Avrupa'dan başka bir kulübe transfer olması durumunda dahi Kanarya'nın kasasına önemli bir sıcak para girecek.

Fransa'da yapılacak görüşmenin ardından hem Berke Özer'in kariyer planlaması hem de Fenerbahçe'nin bu transferdeki yol haritası kesinlik kazanacak.