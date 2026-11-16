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 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:36
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GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:38

Galatasaray’da transfer operasyonu: Fenerbahçe’nin yıldızı dahil 3 isme kanca!

Son şampiyon Galatasaray, kadrosundaki yerli kalitesini yukarı çekmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mert Müldür'ün de aralarında bulunduğu üç yerli sağ bek için düğmeye bastığı ve bu isimlerden en az ikisini kadroya katmayı hedeflediği öğrenildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray’da transfer operasyonu: Fenerbahçe’nin yıldızı dahil 3 isme kanca!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:38

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren , bir yandan yabancı yıldızlarla kadrosunu takviye etmenin planlarını yaparken, diğer yandan da güçlü olan yerli rotasyonunu daha da zenginleştirmek için harekete geçti. 

Galatasaray’da transfer operasyonu: Fenerbahçe’nin yıldızı dahil 3 isme kanca!

Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi kilit yerli isimleri elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların yanına yeni takviyeler eklemenin hesaplarını yapıyor. Yönetim, belirlediği 3 kişilik transfer listesinden en az iki isimle el sıkışmak için zemin arıyor.

Galatasaray’da transfer operasyonu: Fenerbahçe’nin yıldızı dahil 3 isme kanca!

İLK HEDEFTE MERT MÜLDÜR VAR

Galatasaray'ın sağ bek rotasyonu için oluşturduğu üç kişilik listenin ilk sırasında, ezeli rakip 'nin milli oyuncusu yer alıyor. Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer dönemi için Cimbom'un en ciddi adaylarından biri konumunda.

Galatasaray’da transfer operasyonu: Fenerbahçe’nin yıldızı dahil 3 isme kanca!

İtalya'nın Sassuolo takımında forma giydiği dönemden bu yana sarı-kırmızılıların takibinde olan Mert Müldür'ün, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaması durumunda Galatasaray'ın resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

Galatasaray’da transfer operasyonu: Fenerbahçe’nin yıldızı dahil 3 isme kanca!

İZMİR VE KARADENİZ'DEN İKİ ALTERNATİF DAHA

Sarı-kırmızılı kurmayların listesindeki diğer iki isim ise Süper Lig'de sergiledikleri performansla dikkat çeken yerli oyuncular. Göztepe formasıyla oldukça başarılı bir sezon geçiren ve hem sağ bekte hem de kanat bölgesinde görev yapabilen Arda Okan Kurtulan, yeniden gündeme alındı. Sezon başında da nabız yoklanan genç oyuncu için şartların bir kez daha zorlanacağı ifade ediliyor.

Galatasaray’da transfer operasyonu: Fenerbahçe’nin yıldızı dahil 3 isme kanca!

Listenin son sırasında ise Çaykur Rizespor'un istikrarlı ismi Mithat Pala bulunuyor. Hem sağ hem de sol bekte oynayabilme özelliğiyle teknik heyetin elini güçlendirebilecek bir profil çizen Mithat'ın, Karadeniz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray yönetiminin, belirlenen bu üç isim arasından en az ikisini renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.

Galatasaray’da transfer operasyonu: Fenerbahçe’nin yıldızı dahil 3 isme kanca!
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#galatasaray
#mert müldür
#fenerbahçe
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#Arda Okan Kurtulan
#Mithat Pala
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