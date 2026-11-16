Galatasaray’da transfer operasyonu: Fenerbahçe’nin yıldızı dahil 3 isme kanca!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir yandan yabancı yıldızlarla kadrosunu takviye etmenin planlarını yaparken, diğer yandan da güçlü olan yerli rotasyonunu daha da zenginleştirmek için harekete geçti.

Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi kilit yerli isimleri elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların yanına yeni takviyeler eklemenin hesaplarını yapıyor. Yönetim, belirlediği 3 kişilik transfer listesinden en az iki isimle el sıkışmak için zemin arıyor.

İLK HEDEFTE MERT MÜLDÜR VAR

Galatasaray'ın sağ bek rotasyonu için oluşturduğu üç kişilik listenin ilk sırasında, ezeli rakip Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür yer alıyor. Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer dönemi için Cimbom'un en ciddi adaylarından biri konumunda.

İtalya'nın Sassuolo takımında forma giydiği dönemden bu yana sarı-kırmızılıların takibinde olan Mert Müldür'ün, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamaması durumunda Galatasaray'ın resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

İZMİR VE KARADENİZ'DEN İKİ ALTERNATİF DAHA

Sarı-kırmızılı kurmayların listesindeki diğer iki isim ise Süper Lig'de sergiledikleri performansla dikkat çeken yerli oyuncular. Göztepe formasıyla oldukça başarılı bir sezon geçiren ve hem sağ bekte hem de kanat bölgesinde görev yapabilen Arda Okan Kurtulan, yeniden gündeme alındı. Sezon başında da nabız yoklanan genç oyuncu için şartların bir kez daha zorlanacağı ifade ediliyor.

Listenin son sırasında ise Çaykur Rizespor'un istikrarlı ismi Mithat Pala bulunuyor. Hem sağ hem de sol bekte oynayabilme özelliğiyle teknik heyetin elini güçlendirebilecek bir profil çizen Mithat'ın, Karadeniz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Galatasaray yönetiminin, belirlenen bu üç isim arasından en az ikisini renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.