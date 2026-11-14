Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi: Van Dijk'tan transfer açıklaması!

Liverpool savunmasının lideri ve dünya futbolunun en kaliteli stoperlerinden biri olarak gösterilen Virgil van Dijk, İngiliz deviyle kontratının sonuna gelirken yaptığı son açıklamalarla transfer pazarının 1 numaralı gündem maddesi haline geldi.

Hollanda Milli Takımı kampında basın mensuplarının sorularını cevaplayan 35 yaşındaki yıldız oyuncunun yeşil sahalardaki yeni rotasına dair verdiği ipuçları, Türkiye'de ve Avrupa'da büyük heyecana sebep oldu.

"PANİKLEMEDİM, BAŞKA BİR YERE GİDERİM"

Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği belirsizliğini koruyan Hollandalı kaptan, transfer iddiaları hakkında net konuştu. Milli takım kampında konuya dair açıklamalarda bulunan tecrübeli stoper,

"Sözleşmem uzarsa, ne ala. Aksi takdirde başka bir yere giderim. Şu an için bildirecek yeni bir şey yok, ancak bu durum paniklediğim anlamına gelmez. Zihinsel olarak çok iyiyim, fiziksel olarak son iki haftadır ufak bir sorun yaşadım ama sahada yer alabilmek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullanarak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya açık olduğunun sinyalini verdi.

SÜPER LİG DEVLERİ YARIŞTA: FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR

Van Dijk'ın bu açıklamaları, Süper Lig'in dev kulüplerini harekete geçirdi. Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve mali şartları zorlamaya hazırlandığı ifade ediliyor. Özellikle bordo-mavili ekibin transfer yarışında adının geçmesi ve basında yer alan spekülasyonlar taraftarları heyecanlandırırken, transferin gerçekleşmesi durumunda Mohamed Salah detayı da gündeme bomba gibi düştü.

İtalyan ve Avrupa basınına yansıyan analizlerde, Trabzonspor ihtimali üzerinde durulurken, yıldız stoperin Karadeniz ekibine transfer olması halinde eski takım arkadaşı Mohamed Salah ile yeni bir ittifak kurabileceği iddiası futbolseverleri ikiye böldü.

MİLAN VE ZLATAN IBRAHİMOVİC DEVREDE

Virgil van Dijk'ın adı sadece Süper Lig devleriyle anılmıyor. İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre; Serie A devi AC Milan, Hollandalı yıldızın bu açıklamalarının ardından transferi ciddi şekilde masaya yatırdı.

İtalyan kulübünün sahibi Gerry Cardinale ile birlikte kulüpte danışmanlık görevini yürüten dünyaca ünlü eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in de Virgil van Dijk hayranı olduğu ve bu dev fırsatın kaçırılmaması için yönetimle temas halinde olduğu kaydedildi.