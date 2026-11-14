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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 15:06

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi: Van Dijk'tan transfer açıklaması!

Liverpool'daki sözleşmesinin son yılına giren Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takım kampından yaptığı dikkat çekici açıklamayla geleceğine dair sinyali verdi. Süper Lig'den üç dev kulübün yanı sıra Milan da devreye girerken, Trabzonspor iddiası ve Mohamed Salah detayı futbol gündemini sarstı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi: Van Dijk'tan transfer açıklaması!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 15:06

savunmasının lideri ve dünya futbolunun en kaliteli stoperlerinden biri olarak gösterilen , İngiliz deviyle kontratının sonuna gelirken yaptığı son açıklamalarla transfer pazarının 1 numaralı gündem maddesi haline geldi. 

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi: Van Dijk'tan transfer açıklaması!

Hollanda Milli Takımı kampında basın mensuplarının sorularını cevaplayan 35 yaşındaki yıldız oyuncunun yeşil sahalardaki yeni rotasına dair verdiği ipuçları, Türkiye'de ve Avrupa'da büyük heyecana sebep oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi: Van Dijk'tan transfer açıklaması!

"PANİKLEMEDİM, BAŞKA BİR YERE GİDERİM"

Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği belirsizliğini koruyan Hollandalı kaptan, transfer iddiaları hakkında net konuştu. Milli takım kampında konuya dair açıklamalarda bulunan tecrübeli stoper, 

"Sözleşmem uzarsa, ne ala. Aksi takdirde başka bir yere giderim. Şu an için bildirecek yeni bir şey yok, ancak bu durum paniklediğim anlamına gelmez. Zihinsel olarak çok iyiyim, fiziksel olarak son iki haftadır ufak bir sorun yaşadım ama sahada yer alabilmek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullanarak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya açık olduğunun sinyalini verdi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi: Van Dijk'tan transfer açıklaması!

SÜPER LİG DEVLERİ YARIŞTA: FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR

Van Dijk'ın bu açıklamaları, Süper Lig'in dev kulüplerini harekete geçirdi. Türkiye'den , ve 'un yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve mali şartları zorlamaya hazırlandığı ifade ediliyor. Özellikle bordo-mavili ekibin transfer yarışında adının geçmesi ve basında yer alan spekülasyonlar taraftarları heyecanlandırırken, transferin gerçekleşmesi durumunda Mohamed Salah detayı da gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi: Van Dijk'tan transfer açıklaması!

İtalyan ve Avrupa basınına yansıyan analizlerde, Trabzonspor ihtimali üzerinde durulurken, yıldız stoperin Karadeniz ekibine transfer olması halinde eski takım arkadaşı Mohamed Salah ile yeni bir ittifak kurabileceği iddiası futbolseverleri ikiye böldü.

MİLAN VE ZLATAN IBRAHİMOVİC DEVREDE

Virgil van Dijk'ın adı sadece Süper Lig devleriyle anılmıyor. İtalyan basınından Tuttomercatoweb’in haberine göre; Serie A devi AC Milan, Hollandalı yıldızın bu açıklamalarının ardından transferi ciddi şekilde masaya yatırdı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor peşindeydi: Van Dijk'tan transfer açıklaması!

İtalyan kulübünün sahibi Gerry Cardinale ile birlikte kulüpte danışmanlık görevini yürüten dünyaca ünlü eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in de Virgil van Dijk hayranı olduğu ve bu dev fırsatın kaçırılmaması için yönetimle temas halinde olduğu kaydedildi.

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