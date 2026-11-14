Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye cevap geldi! Yer yerinden oynayacak

Kadro planlaması doğrultusunda orta sahaya dünya çapında bir lider kazandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, rotasını İtalya'ya çevirdi. Geçmiş transfer dönemlerinde de sık sık sarı-lacivertli kulüple anılan Hakan Çalhanoğlu için bu kez resmi ve somut adımların atılması bekleniyor.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalyan devi Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan A Milli Takım kaptanının, kulübünden ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Inter yönetiminin masaya koyduğu sözleşme uzatma teklifine yanaşmayan tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibinin kapısını 10 milyon euroluk resmi bir bonservis teklifiyle çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KARARI NET

Transfer sürecindeki en kritik gelişme ise milli futbolcunun tutumu oldu. Fenerbahçe'nin kendisine gösterdiği yoğun ilgiye olumlu geri dönüş yapan 32 yaşındaki orta sahanın, kariyerine sarı-lacivertli forma altında devam etmeye oldukça sıcak baktığı aktarıldı.

İTALYAN DEVİNİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Hakan Çalhanoğlu'nun transfer listesinde tek talip Fenerbahçe değildi. İtalya Serie A'nın bir diğer köklü kulübü Juventus'un da deneyimli yıldızı kadrosuna katmak için resmi teklif sunduğu ifade edildi. Ancak milli futbolcunun, Torino ekibinden gelen bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk hamlesinin ardından Inter yönetiminin vereceği cevap ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanıp kazanmayacağı futbol kamuoyunda büyük merak uyandırdı.