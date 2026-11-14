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 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 14:15

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye cevap geldi! Yer yerinden oynayacak

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasına A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yerleşti. Inter'in yeni sözleşme teklifini geri çeviren ve İtalya'dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki yıldızın, Juventus'tan gelen teklifi reddederek sarı-lacivertli formayı giymeye yeşil ışık yaktığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye cevap geldi! Yer yerinden oynayacak
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 14:15

Kadro planlaması doğrultusunda orta sahaya dünya çapında bir lider kazandırmak isteyen yönetimi, rotasını 'ya çevirdi. Geçmiş transfer dönemlerinde de sık sık sarı-lacivertli kulüple anılan için bu kez resmi ve somut adımların atılması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye cevap geldi! Yer yerinden oynayacak

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalyan devi Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan A Milli Takım kaptanının, kulübünden ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Inter yönetiminin masaya koyduğu sözleşme uzatma teklifine yanaşmayan tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibinin kapısını 10 milyon euroluk resmi bir bonservis teklifiyle çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye cevap geldi! Yer yerinden oynayacak

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KARARI NET

Transfer sürecindeki en kritik gelişme ise milli futbolcunun tutumu oldu. Fenerbahçe'nin kendisine gösterdiği yoğun ilgiye olumlu geri dönüş yapan 32 yaşındaki orta sahanın, kariyerine sarı-lacivertli forma altında devam etmeye oldukça sıcak baktığı aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye cevap geldi! Yer yerinden oynayacak

İTALYAN DEVİNİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Hakan Çalhanoğlu'nun transfer listesinde tek talip Fenerbahçe değildi. İtalya Serie A'nın bir diğer köklü kulübü 'un da deneyimli yıldızı kadrosuna katmak için resmi teklif sunduğu ifade edildi. Ancak milli futbolcunun, Torino ekibinden gelen bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye cevap geldi! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk hamlesinin ardından Inter yönetiminin vereceği cevap ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanıp kazanmayacağı kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

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