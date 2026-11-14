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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 08:57

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Olay transfer iddiası: La Liga devleri ocak ayını bekliyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, geçirdiği artroskopik operasyon sonrasında 3 ay sahalardan uzak kalacak. Yaşadığı sakatlıklarla sarı-lacivertli camiada endişeye sebep olan tecrübeli oyuncu için La Liga’dan üç kulübün ısrarcı olduğu ve ocak ayında harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Olay transfer iddiası: La Liga devleri ocak ayını bekliyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 08:57

forması giyen İspanyol yıldız 'nun yaşadığı talihsiz sakatlıklar sarı-lacivertli kulüpte endişe oluştururken, oyuncunun geleceği Avrupa transfer pazarında geniş yankı uyandırmaya başladı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Olay transfer iddiası: La Liga devleri ocak ayını bekliyor

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş derbisinde yaşadığı diz sakatlığının ardından uzun süre tedavi gören, ancak bu sezon ağustos ayındaki Konyaspor mücadelesinde yeniden sakatlanan 30 yaşındaki futbolcu, tedavi sürecinin ardından 10 Ekim'deki Çaykur Rize karşılaşmasıyla formasına kavuşmuştu.

ARTROSKOPİK OPERASYON GEÇİRDİ, SAHALARDAN 3 AY UZAK KALACAK

Rize maçıyla sahalara dönmesine rağmen sol dizindeki rahatsızlığın nüksetmesi ve devam etmesi üzerine kulüp sağlık ekibi cerrahi müdahale kararı aldı. Asensio, 21 Ekim'de ülkesi 'da sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle başarılı bir artroskopik operasyon geçirdi. Yapılan resmi açıklamalar ve sağlık raporları doğrultusunda, tecrübeli oyuncunun rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi ve ocak ayında ancak bireysel çalışmalara başlaması öngörülüyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Olay transfer iddiası: La Liga devleri ocak ayını bekliyor

İSPANYA'DAN 3 KULÜP YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'de sahalara dönüş takvimi merakla beklenirken, İspanya'dan gelen transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü. La Liga ekiplerinden , ve Real Betis'in Marco Asensio'yu kadrolarına katmak için şimdiden harekete geçtiği öne sürüldü. Sezon başında da oyuncunun durumuyla yakından ilgilenen bu üç kulübün, yıldız futbolcunun rehabilitasyon sürecinden alacağı sonuçları ve ocak ayındaki fiziksel durumunu sabırsızlıkla beklediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Olay transfer iddiası: La Liga devleri ocak ayını bekliyor

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Haberin en dikkat çeken detayını ise Marco Asensio'nun kariyer planlaması oluşturuyor. Tecrübeli futbolcunun yeniden La Liga'da forma giymeye son derece sıcak baktığı ve kariyerine ülkesinde devam etmek istediği iddia edildi. Fiziksel olarak tamamen toparlanmayı ve eski formuna kavuşmayı hedefleyen Asensio'nun, ocak ayında şartların oluşmaması durumunda bile en geç sezon sonunda İspanya'ya dönmeyi planladığı ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin ise sakatlık süreci boyunca oyuncunun moralini yüksek tutmak ve gelişimini yakından izlemek adına temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Olay transfer iddiası: La Liga devleri ocak ayını bekliyor
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