Fenerbahçe'ye Nathan Ake şoku! Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve aynı zamanda Avrupa'da kupa hedefleyen Fenerbahçe'de sakatlık haberleri can sıkmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp, savunmanın önemli isimlerinden Nathan Ake'nin sağlık durumu hakkında resmi bir bilgilendirme yayımladı. Daha önceki sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini sürdüren Hollandalı futbolcunun, bireysel çalışmaları esnasında yeniden sakatlandığı bildirildi.

KULÜPTEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılan sağlık raporu şu ifadeleri içeriyor:

"Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcunuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.

Nathan Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

https://x.com/Fenerbahce/status/2121241556870938929?a=hSTANNJFwrf6pz6pxsY&s=20

Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ve kaçırma ihtimali olan kritik maçlar, sağlık heyetinin yürüteceği detaylı rehabilitasyon sürecinin ardından netleşecek.