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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:10

Fenerbahçe'ye Nathan Ake şoku! Resmen açıklandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tedavisi süren Nathan Ake bireysel çalışmaları sırasında yeniden sakatlandı. Hollandalı savunmacının sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'ye Nathan Ake şoku! Resmen açıklandı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:10

'de şampiyonluk mücadelesi veren ve aynı zamanda Avrupa'da kupa hedefleyen 'de sakatlık haberleri can sıkmaya devam ediyor. 

Fenerbahçe'ye Nathan Ake şoku! Resmen açıklandı

Sarı-lacivertli kulüp, savunmanın önemli isimlerinden 'nin sağlık durumu hakkında resmi bir bilgilendirme yayımladı. Daha önceki sakatlığının ardından rehabilitasyon sürecini sürdüren Hollandalı futbolcunun, bireysel çalışmaları esnasında yeniden sakatlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'ye Nathan Ake şoku! Resmen açıklandı

KULÜPTEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

'nün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılan sağlık raporu şu ifadeleri içeriyor:

"Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcunuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.

Nathan Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

https://x.com/Fenerbahce/status/2121241556870938929?a=hSTANNJFwrf6pz6pxsY&s=20

Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ve kaçırma ihtimali olan kritik maçlar, sağlık heyetinin yürüteceği detaylı rehabilitasyon sürecinin ardından netleşecek.

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