Fenerbahçe'de transferler peş peşe: Emre Belözoğlu 4 yıldız istedi, listesindeki ilk isim de ortaya çıktı!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer mesaisi hız kazandı. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Emre Belözoğlu, ara transfer dönemi için hazırladığı raporu Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu ile paylaştı.

Takımın eksik bölgelerini büyük bir titizlikle inceleyen deneyimli teknik adamın, özellikle kadro derinliğini artıracak 4 kritik takviye talep ettiği öğrenildi.

ÖNCELİKLİ HEDEFLER BELİRLENDİ: 4 FARKLI BÖLGEYE TAKVİYE

Yeni yapılanma doğrultusunda gerçekleştirilen zirvede Emre Belözoğlu'nun yönetime sunduğu raporda; stoper, sağ bek, merkez orta saha ve hücum hattının hem kanatlarında hem de en uçta oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu talebinde bulunduğu kaydedildi. Takımın oyun kalitesini artıracak bu hamleler için yönetim şimdiden harekete geçti.

LİSTENİN TEPESİNDEKİ İSİM: ANDRE!

Emre Belözoğlu'nun hazırladığı listenin ilk sırasında ise Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians forması giyen genç orta saha oyuncusu Andre yer alıyor. Sarı-lacivertli kulübün scout ekibinin uzun süredir yakın takibe aldığı genç yetenek, orta sahaya getireceği dinamizm ve top kapma özellikleriyle listenin zirvesine yerleşti. Yönetimin, bu transfer için şartları zorlaması bekleniyor.

HIZLI SAVUNMACI TALEBİ

Savunma hattına yapılacak takviye için de kriterler netleşti. Emre Belözoğlu'nun stoper transferindeki en büyük önceliği hız ve çabukluk. Modern futbolun gereksinimlerine uygun olarak geniş alanları başarıyla savunabilecek, rakip hücumculara sprint mesafesinde üstünlük sağlayabilecek seri bir stoper arayan sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Avrupa ve dünya piyasasında araştırmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe yönetiminin, Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda ocak ayında kadroyu güçlendirmek için resmi adımları atması bekleniyor.