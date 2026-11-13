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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 13:59

Fenerbahçe'de transferler peş peşe: Emre Belözoğlu 4 yıldız istedi, listesindeki ilk isim de ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, yönetimle yaptığı kritik zirvede takviye yapılmasını istediği mevkileri ve transfer listesini yönetime sundu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de transferler peş peşe: Emre Belözoğlu 4 yıldız istedi, listesindeki ilk isim de ortaya çıktı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 13:59

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvayan 'de transfer mesaisi hız kazandı. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör , ara transfer dönemi için hazırladığı raporu Başkan ve yönetim kurulu ile paylaştı. 

Fenerbahçe'de transferler peş peşe: Emre Belözoğlu 4 yıldız istedi, listesindeki ilk isim de ortaya çıktı!

Takımın eksik bölgelerini büyük bir titizlikle inceleyen deneyimli teknik adamın, özellikle kadro derinliğini artıracak 4 kritik takviye talep ettiği öğrenildi.

ÖNCELİKLİ HEDEFLER BELİRLENDİ: 4 FARKLI BÖLGEYE TAKVİYE

Yeni yapılanma doğrultusunda gerçekleştirilen zirvede Emre Belözoğlu'nun yönetime sunduğu raporda; stoper, sağ bek, merkez orta saha ve hücum hattının hem kanatlarında hem de en uçta oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu talebinde bulunduğu kaydedildi. Takımın oyun kalitesini artıracak bu hamleler için yönetim şimdiden harekete geçti.

Fenerbahçe'de transferler peş peşe: Emre Belözoğlu 4 yıldız istedi, listesindeki ilk isim de ortaya çıktı!

LİSTENİN TEPESİNDEKİ İSİM: ANDRE!

Emre Belözoğlu'nun hazırladığı listenin ilk sırasında ise Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians forması giyen genç orta saha oyuncusu Andre yer alıyor. Sarı-lacivertli kulübün scout ekibinin uzun süredir yakın takibe aldığı genç yetenek, orta sahaya getireceği dinamizm ve top kapma özellikleriyle listenin zirvesine yerleşti. Yönetimin, bu transfer için şartları zorlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de transferler peş peşe: Emre Belözoğlu 4 yıldız istedi, listesindeki ilk isim de ortaya çıktı!

HIZLI SAVUNMACI TALEBİ

Savunma hattına yapılacak takviye için de kriterler netleşti. Emre Belözoğlu'nun stoper transferindeki en büyük önceliği hız ve çabukluk. Modern futbolun gereksinimlerine uygun olarak geniş alanları başarıyla savunabilecek, rakip hücumculara sprint mesafesinde üstünlük sağlayabilecek seri bir stoper arayan sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Avrupa ve dünya piyasasında araştırmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de transferler peş peşe: Emre Belözoğlu 4 yıldız istedi, listesindeki ilk isim de ortaya çıktı!

Fenerbahçe yönetiminin, Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda ocak ayında kadroyu güçlendirmek için resmi adımları atması bekleniyor.

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#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
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