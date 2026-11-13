Galatasaray'da Aleksey Batrakov krizinde yeni gelişme: FIFA'dan sürpriz karar!

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği etkileyici futbolla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Aleksey Batrakov, kısa süre içinde Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki on numara, kısa sürede gösterdiği skorer kimlikle transfer dedikodularının merkezine yerleşti.

TARAFTARA SU SERPİLDİ: FIFA KURALI SEZONU GARANTİYE ALDI

Avrupa devlerinin devrede olması sarı-kırmızılı camiada tedirginliğe yol açarken, gözden kaçan kritik bir detay taraftarlara rahat bir nefes aldırdı. FIFA kurallarına göre, bir futbolcunun bir sezon içerisinde en fazla iki farklı resmi kulübün formasını giyebilmesi tescil kuralı, Batrakov'un sezonu Galatasaray'da tamamlamasını garantiliyor.

Sezon başında Rusya Premier Lig ve Rusya Kupası'nda toplam 5 resmi maça çıkan genç yetenek, ardından Galatasaray'a transfer olmuştu. Bu kural gereği Rus futbolcunun başka bir Avrupa devine transfer olsa dahi resmi maçlarda forma giymesi hukuki olarak mümkün olmuyor. Böylece Batrakov, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayla hedeflere koşturmaya devam edecek.

YÖNETİMDEN SÖZLEŞME HAMLESİ: 55 MİLYON EURO GÜNCELLENİYOR

Batrakov'un sahadaki parıltısı ve devlerin ilgisi karşısında boş durmayan Galatasaray yönetimi de harekete geçti. Sarı-kırmızılı idarecilerin, genç yıldızın mevcut kontratındaki 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini güncellemek ve oyuncunun yıllık ücretinde iyileştirme yapmak üzere menajeriyle çok kısa süre içinde masaya oturacağı öğrenildi. Yönetim, bu hamleyle hem oyuncunun motivasyonunu artırmayı hem de olası teklifler karşısında elini güçlendirmeyi hedefliyor.

SAHADAKİ İSTATİSTİKLERİ PARMAK ISIRTIYOR

Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 maça çıkan ve 831 dakika sahada kalan Aleksey Batrakov, skora yaptığı direkt katkıyla kalitesini kanıtladı. Genç maestro, bu süre zarfında rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 4 de asist üreterek takımının en önemli kozlarından biri olduğunu açıkça gösterdi.