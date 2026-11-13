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 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:58

Galatasaray'da Aleksey Batrakov krizinde yeni gelişme: FIFA'dan sürpriz karar!

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı ve sergilediği harika performansla Avrupa devlerinin radarına giren Aleksey Batrakov hakkında kafalardaki soru işaretleri giderildi. Sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren transfer iddialarına FIFA engeli takılırken, yönetim de genç yıldızın sözleşmesi için düğmeye bastı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Aleksey Batrakov krizinde yeni gelişme: FIFA'dan sürpriz karar!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:58

ve 'nde sergilediği etkileyici futbolla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen , kısa süre içinde Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. 

Galatasaray'da Aleksey Batrakov krizinde yeni gelişme: FIFA'dan sürpriz karar!

’dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki on numara, kısa sürede gösterdiği skorer kimlikle transfer dedikodularının merkezine yerleşti.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov krizinde yeni gelişme: FIFA'dan sürpriz karar!

TARAFTARA SU SERPİLDİ: FIFA KURALI SEZONU GARANTİYE ALDI

Avrupa devlerinin devrede olması sarı-kırmızılı camiada tedirginliğe yol açarken, gözden kaçan kritik bir detay taraftarlara rahat bir nefes aldırdı. FIFA kurallarına göre, bir futbolcunun bir sezon içerisinde en fazla iki farklı resmi kulübün formasını giyebilmesi tescil kuralı, Batrakov'un sezonu 'da tamamlamasını garantiliyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov krizinde yeni gelişme: FIFA'dan sürpriz karar!

Sezon başında Rusya Premier Lig ve Rusya Kupası'nda toplam 5 resmi maça çıkan genç yetenek, ardından Galatasaray'a transfer olmuştu. Bu kural gereği Rus futbolcunun başka bir Avrupa devine transfer olsa dahi resmi maçlarda forma giymesi hukuki olarak mümkün olmuyor. Böylece Batrakov, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayla hedeflere koşturmaya devam edecek.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov krizinde yeni gelişme: FIFA'dan sürpriz karar!

YÖNETİMDEN SÖZLEŞME HAMLESİ: 55 MİLYON EURO GÜNCELLENİYOR

Batrakov'un sahadaki parıltısı ve devlerin ilgisi karşısında boş durmayan Galatasaray yönetimi de harekete geçti. Sarı-kırmızılı idarecilerin, genç yıldızın mevcut kontratındaki 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini güncellemek ve oyuncunun yıllık ücretinde iyileştirme yapmak üzere menajeriyle çok kısa süre içinde masaya oturacağı öğrenildi. Yönetim, bu hamleyle hem oyuncunun motivasyonunu artırmayı hem de olası teklifler karşısında elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov krizinde yeni gelişme: FIFA'dan sürpriz karar!

SAHADAKİ İSTATİSTİKLERİ PARMAK ISIRTIYOR

Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 maça çıkan ve 831 dakika sahada kalan Aleksey Batrakov, skora yaptığı direkt katkıyla kalitesini kanıtladı. Genç maestro, bu süre zarfında rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 4 de asist üreterek takımının en önemli kozlarından biri olduğunu açıkça gösterdi.

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#galatasaray
#Süper Lig
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Lokomotiv Moskova
#Aleksey Batrakov
#Spor
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