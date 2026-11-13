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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:06

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kararını yönetime bildirdi

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketli geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon beklenen süreleri bulamayan genç sol bek Kazımcan Karataş'ın, takımdan ayrılma kararını yönetime ilettiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kararını yönetime bildirdi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:06

’de zirve mücadelesini sürdüren ve ’nde aldığı üst üste galibiyetlerle üst tur iddialarını güçlendiren ’da bir yandan da kadro planlaması hız kazandı. 

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kararını yönetime bildirdi

Sezonun ikinci yarısında da aynı başarı grafiğini yakalamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, eksik bölgelere takviye yapmaya hazırlanırken, takımdan ayrılmak isteyen isimler de netleşmeye başladı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kararını yönetime bildirdi

SÜRE ALAMAYINCA AYRILIK KARARI ALINDI

Cimbom'da forma şansı bulmakta zorlanan , kariyerine daha fazla süre alabileceği bir takımdan devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kararını yönetime bildirdi

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla Trendyol Süper Lig’de yalnızca 3 karşılaşmada şans bulabilen 23 yaşındaki sol bek, bu maçlarda toplam 27 dakika sahada kalabildi. Sahada geçirdiği sürenin azlığı nedeniyle düzenli olarak forma giyebileceği bir ortama geçmek isteyen genç futbolcunun bu talebi, sarı-kırmızılı cephede değerlendirmeye alındı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kararını yönetime bildirdi

SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Kazımcan Karataş'a, Süper Lig’den çok sayıda kulübün yakın markajda olduğu belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan genç oyuncunun, devre arasında veya sezon sonu itibarıyla kariyerine hangi takımda devam edeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kararını yönetime bildirdi
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#galatasaray
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trendyol süper lig
#kazımcan karataş
#Cimbom
#Spor
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