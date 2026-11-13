Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Kararını yönetime bildirdi

Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aldığı üst üste galibiyetlerle üst tur iddialarını güçlendiren Galatasaray’da bir yandan da kadro planlaması hız kazandı.

Sezonun ikinci yarısında da aynı başarı grafiğini yakalamak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, eksik bölgelere takviye yapmaya hazırlanırken, takımdan ayrılmak isteyen isimler de netleşmeye başladı.

SÜRE ALAMAYINCA AYRILIK KARARI ALINDI

Cimbom'da forma şansı bulmakta zorlanan Kazımcan Karataş, kariyerine daha fazla süre alabileceği bir takımdan devam etmek istediğini yönetime bildirdi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla Trendyol Süper Lig’de yalnızca 3 karşılaşmada şans bulabilen 23 yaşındaki sol bek, bu maçlarda toplam 27 dakika sahada kalabildi. Sahada geçirdiği sürenin azlığı nedeniyle düzenli olarak forma giyebileceği bir ortama geçmek isteyen genç futbolcunun bu talebi, sarı-kırmızılı cephede değerlendirmeye alındı.

SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Kazımcan Karataş'a, Süper Lig’den çok sayıda kulübün yakın markajda olduğu belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan genç oyuncunun, devre arasında veya sezon sonu itibarıyla kariyerine hangi takımda devam edeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.