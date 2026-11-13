Manchester United'da Bruno Fernandes şoku! Yeni sözleşme teklifini reddetti: Galatasaray detayı

Manchester United'da son dönemin en sıcak gündem maddesi olan Bruno Fernandes cephesinde sular durulmuyor. İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren ve yaz transfer döneminde Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği şekilde Galatasaray'ın radarına giren Portekizli yıldızla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

İKİNCİ TEKLİFİ DE KABUL ETMEDİ

Sezon başında Manchester United'ın yaptığı ilk sözleşme uzatma teklifini geri çeviren deneyimli futbolcu için Premier Lig devi yeniden masaya oturmuştu. The Athletic kaynaklı haberlere göre; ManU yönetimi yıldız oyuncuya ikinci kez resmi teklif iletti ancak Bruno Fernandes bu teklifi de net bir dille reddetti.

Taraflar arasında özellikle maaş beklentileri ve sözleşme süresi gibi kritik konuların çıkmaza girdi ifade ediliyor.

GALATASARAY İDDİASI VE DEVRE ARISI TEHLİKESİ

Mayıs 2025'te Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'in de radarında olan başarılı orta saha, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. O dönem sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli oyuncuya yıllık 20 milyon euroluk devasa bir teklif sunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Şu anki duruma göre tecrübeli futbolcunun, ocak ayından itibaren yabancı kulüplerle resmi görüşmeler yapma hakkı bulunuyor. Her ne kadar Manchester United'ın kontratta oyuncunun serbest kalma durumunu askıya alacak 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da, yaşanan bu tıkanıklık yönetimi kara kara düşündürüyor.

Öte yandan, yaz başında sadece yurt dışı kulüpleri için geçerli olan 65 milyon euroluk serbest kalma maddesi, ilgili sürenin dolmasıyla birlikte tamamen devre dışı kaldı. Bu gelişmenin ardından Kırmızı Şeytanlar'ın oyuncuyu satmaya kesinlikle sıcak bakmadığı biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Yaşanan tüm bu sözleşme krizlerine ve spekülasyonlara rağmen Bruno Fernandes, saha içindeki profesyonelliğinden ödün vermiyor. Portekizli yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 1152 dakika süre alırken, 6 gol ve 3 asistlik harika bir skor katkısı üreterek takımının en vazgeçilmez ismi olmaya devam etti.