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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:11
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GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:14

Beşiktaş aradığı stoperi İtalya'da buldu: 20 milyonluk dev geliyor!

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş, İtalya Serie A'da dikkatleri üzerine çeken Oumar Solet’i gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız stoper için ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş aradığı stoperi İtalya'da buldu: 20 milyonluk dev geliyor!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:14

'de şampiyonluk mücadelesi veren ve devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların scout ekibinin raporu doğrultusunda rota İtalya'ya çevrildi.

Beşiktaş aradığı stoperi İtalya'da buldu: 20 milyonluk dev geliyor!

SERİE A'DAN KARTAL'A: OUMAR SOLET HEDEFTE

Elde edilen kulis bilgisine göre; savunma hattında yaşanan sıkıntıları gidermek isteyen Kara Kartal, İtalyan ekibi forması giyen Oumar Solet’i yakın markaja aldı. Yönetimin, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki Fildişili stoperi ocak ayında makul bir bonservis bedeliyle kadroya katmak için harekete geçeceği öğrenildi.

Beşiktaş aradığı stoperi İtalya'da buldu: 20 milyonluk dev geliyor!

SOLET'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI VE ÖZELLİKLERİ

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon Udinese formasıyla 8 resmi maçta görev yapabilen 1.92 boyundaki tecrübeli savunmacı, rakip fileleri havalandıramasa da takımına 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan başarılı futbolcu; hava toplarındaki üstünlüğü, saha içindeki çabukluğu ve kritik müdahaleleriyle ön plana çıkıyor.

Beşiktaş aradığı stoperi İtalya'da buldu: 20 milyonluk dev geliyor!

Öte yandan, İtalyan ekibinin oyuncunun sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonunu elinde bulundurması, transfer sürecindeki en kritik detay olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetiminin, bu opsiyona rağmen oyuncunun kulübüyle olan kontratının bitimine az bir süre kalmasını koz olarak kullanarak transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.

Beşiktaş aradığı stoperi İtalya'da buldu: 20 milyonluk dev geliyor!
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#Beşiktaş
#Futbol
#trendyol süper lig
#serie a
#udinese
#Oumar Solet
#Spor
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