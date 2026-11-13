Beşiktaş aradığı stoperi İtalya'da buldu: 20 milyonluk dev geliyor!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların scout ekibinin raporu doğrultusunda rota İtalya'ya çevrildi.

SERİE A'DAN KARTAL'A: OUMAR SOLET HEDEFTE

Elde edilen kulis bilgisine göre; savunma hattında yaşanan sıkıntıları gidermek isteyen Kara Kartal, İtalyan ekibi Udinese forması giyen Oumar Solet’i yakın markaja aldı. Yönetimin, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki Fildişili stoperi ocak ayında makul bir bonservis bedeliyle kadroya katmak için harekete geçeceği öğrenildi.

SOLET'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI VE ÖZELLİKLERİ

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon Udinese formasıyla 8 resmi maçta görev yapabilen 1.92 boyundaki tecrübeli savunmacı, rakip fileleri havalandıramasa da takımına 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan başarılı futbolcu; hava toplarındaki üstünlüğü, saha içindeki çabukluğu ve kritik müdahaleleriyle ön plana çıkıyor.

Öte yandan, İtalyan ekibinin oyuncunun sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonunu elinde bulundurması, transfer sürecindeki en kritik detay olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş yönetiminin, bu opsiyona rağmen oyuncunun kulübüyle olan kontratının bitimine az bir süre kalmasını koz olarak kullanarak transferi bitirmek istediği ifade ediliyor.