Atletico Madrid'den Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Diego Simeone çok istiyor

Trendyol Süper Lig'de milli araya moralli giren ve kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de, ara transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla sergilediği istikrarlı ve göz dolduran performansla adından söz ettiren Archie Brown, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İspanyol basınından gelen bilgilere göre; La Liga devlerinden Atletico Madrid, 24 yaşındaki İngiliz sol beki kadrosuna katmak için harekete geçti. Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin raporu doğrultusunda kulübün kapısını çalan etkili bir menajerin, Atletico Madrid'in oyuncuya olan yoğun ilgisini Fenerbahçe cephesine ilettiği öne sürüldü.

PREMİER LİG DEVLERİ DE PEŞİNDE

Sadece İspanya'dan değil, İngiltere Premier Lig'den de yıldız oyuncuya yoğun bir ilgi var. Başta Liverpool olmak üzere pek çok Premier Lig ekibinin yakından takip ettiği genç futbolcu için Alman kulüplerinin de devrede olduğu ifade ediliyor.

Ancak transferin seyrini değiştirebilecek en önemli detay ise oyuncunun kendi tercihi oldu. Çıkan haberlere göre Archie Brown; Almanya ve İspanya'dan gelebilecek olası tekliflere şu aşamada sıcak bakmıyor. Başarılı futbolcunun olası bir ayrılık kararında kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediği ve tercihini bu yönde kullanacağı vurgulandı.

YÖNETİMİN TAVRI MERAK KONUSU

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'ın, sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2028 tarihine kadar resmi sözleşmesi bulunuyor.