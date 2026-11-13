Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 07:42

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Diego Simeone çok istiyor

Fenerbahçe'nin yükselen trendi Archie Brown, Avrupa'nın devlerini peşine taktı. İspanyol basını, Diego Simeone'nin genç sol beki kadrosunda görmek istediğini yazarken, oyuncunun transferdeki önceliği de netlik kazandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Atletico Madrid'den Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Diego Simeone çok istiyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 07:42

Trendyol Süper Lig'de milli araya moralli giren ve kadro yapılanmasını sürdüren 'de, ara transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla sergilediği istikrarlı ve göz dolduran performansla adından söz ettiren , Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Diego Simeone çok istiyor

İspanyol basınından gelen bilgilere göre; La Liga devlerinden , 24 yaşındaki İngiliz sol beki kadrosuna katmak için harekete geçti. Arjantinli teknik direktör 'nin raporu doğrultusunda kulübün kapısını çalan etkili bir menajerin, Atletico Madrid'in oyuncuya olan yoğun ilgisini Fenerbahçe cephesine ilettiği öne sürüldü.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Diego Simeone çok istiyor

PREMİER LİG DEVLERİ DE PEŞİNDE

Sadece İspanya'dan değil, 'den de yıldız oyuncuya yoğun bir ilgi var. Başta Liverpool olmak üzere pek çok Premier Lig ekibinin yakından takip ettiği genç futbolcu için Alman kulüplerinin de devrede olduğu ifade ediliyor.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Diego Simeone çok istiyor

Ancak transferin seyrini değiştirebilecek en önemli detay ise oyuncunun kendi tercihi oldu. Çıkan haberlere göre Archie Brown; Almanya ve İspanya'dan gelebilecek olası tekliflere şu aşamada sıcak bakmıyor. Başarılı futbolcunun olası bir ayrılık kararında kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek istediği ve tercihini bu yönde kullanacağı vurgulandı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Diego Simeone çok istiyor

YÖNETİMİN TAVRI MERAK KONUSU

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'ın, sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2028 tarihine kadar resmi sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku! İspanyol devleri sıraya girdi, yeni talip resmen açıklandı
ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#atletico madrid
#diego simeone
#İngiltere Premier Lig
#Archie Brown
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.