Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku! İspanyol devleri sıraya girdi, yeni talip resmen açıklandı

Süper Lig devi Fenerbahçe’de forma giyen Marco Asensio için İspanya’dan transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir sarı-lacivertli formaya hasret kalan 30 yaşındaki futbolcunun adı, La Liga ekipleriyle anılmaya başlandı.

REAL BETİS’TEN ASENSİO HAMLESİ

İspanyol basınından ElGol Digital’de yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Real Betis, Marco Asensio’yu transfer gündemine aldı. Yeşil-beyazlı kulübün, kış transfer döneminde tecrübeli yıldızı kadrosuna katabilmek adına resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

YAZ DÖNEMİNDE DE RADARDAYDI

Haberin detaylarında, Asensio’ya olan ilginin sadece Real Betis ile sınırlı kalmadığı vurgulandı. Yaz transfer döneminde de Real Sociedad, Atletico Madrid ve Villarreal’in başarılı oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Öte yandan, yıldız futbolcunun yaz aylarında kariyerine başladığı Espanyol ile 11 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmek adına Katalan ekibiyle anlaşma noktasına geldiği ancak transferin son anda gerçekleşmediği bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, takımına 2 gol ve 1 asitlik katkı sağladı. Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden Marco Asensio'nun kış transfer döneminde alacağı karar sarı-lacivertli camiada merakla bekleniyor.