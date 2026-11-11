Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Gönderilecek ikinci isim belli oldu: Ayrılık kararı çıktı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK karşısında sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrılan ve milli araya moralli giren Fenerbahçe'de tüm gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte sarı-lacivertli kulüpte köklü bir değişim rüzgarı esmeye başladı.

DORGELES NENE İÇİN OLUMSUZ RAPOR

Daha önce Ognjen Mimovic'i kadroda düşünmediği ortaya çıkan 46 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, takımın hücum hattındaki isimlerden Dorgeles Nene hakkında da kararını verdi. Malili kanat oyuncusu için olumsuz rapor veren Belözoğlu'nun, 23 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması yönünde rapor sunduğu öğrenildi.

Yönetimin de performansından memnun olmadığını belirttiği genç futbolcu için kış transfer döneminde gelecek tüm resmi tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

DÜŞÜŞE GEÇEN PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 resmi karşılaşmada 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek taraftarların sevgilisi haline gelen Malili oyuncu, bu sezon ise beklentilerin uzağında kaldı. İsmail Kartal döneminde formayı unutan Nene, bu sezon görev aldığı 10 maçta yalnızca 177 dakika süre bulabilirken skor katkısı üretememişti. Sarı-lacivertli yönetim, Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda kadroda boşluk açarak yeni transferler için hazırlıklara hız kazandıracak.