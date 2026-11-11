Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:13

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Gönderilecek ikinci isim belli oldu: Ayrılık kararı çıktı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun raporuyla kadro operasyonu hızlı başladı. Sarı-lacivertli ekipte, performansı çok tartışılan yıldız isim için bilet kesildi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Gönderilecek ikinci isim belli oldu: Ayrılık kararı çıktı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:13

'in 11. haftasında karşısında sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrılan ve milli araya moralli giren 'de tüm gözler ara transfer dönemine çevrildi. 

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Gönderilecek ikinci isim belli oldu: Ayrılık kararı çıktı

Teknik Direktör 'nun göreve gelmesiyle birlikte sarı-lacivertli kulüpte köklü bir değişim rüzgarı esmeye başladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Gönderilecek ikinci isim belli oldu: Ayrılık kararı çıktı

DORGELES NENE İÇİN OLUMSUZ RAPOR

Daha önce Ognjen Mimovic'i kadroda düşünmediği ortaya çıkan 46 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, takımın hücum hattındaki isimlerden hakkında da kararını verdi. Malili kanat oyuncusu için olumsuz rapor veren Belözoğlu'nun, 23 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması yönünde rapor sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Gönderilecek ikinci isim belli oldu: Ayrılık kararı çıktı

Yönetimin de performansından memnun olmadığını belirttiği genç futbolcu için kış transfer döneminde gelecek tüm resmi tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Gönderilecek ikinci isim belli oldu: Ayrılık kararı çıktı

DÜŞÜŞE GEÇEN PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 resmi karşılaşmada 11 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek taraftarların sevgilisi haline gelen Malili oyuncu, bu sezon ise beklentilerin uzağında kaldı. İsmail Kartal döneminde formayı unutan Nene, bu sezon görev aldığı 10 maçta yalnızca 177 dakika süre bulabilirken skor katkısı üretememişti. Sarı-lacivertli yönetim, Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda kadroda boşluk açarak yeni transferler için hazırlıklara hız kazandıracak.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Gönderilecek ikinci isim belli oldu: Ayrılık kararı çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın yargılandığı bahis davasında yeni gelişme!
Okan Buruk'un istediği yıldıza teklif edilecek rakam belli oldu! Lemina'nın yerine geliyor
ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#Dorgeles Nene
#Arca Çorum Fk
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.