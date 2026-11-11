Okan Buruk'un istediği yıldıza teklif edilecek rakam belli oldu! Lemina'nın yerine geliyor

Ara transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, orta saha operasyonu için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda Fiorentina forması giyen Christ Oulai’yi yeniden gündemine aldı.

Daha önce Trabzonspor forması giydiği dönemde de sarı-kırmızılıların radarına giren 20 yaşındaki genç yetenek, o süreçte bordo-mavili kulübün ikna edilememesi nedeniyle transfer olamamıştı. Ancak bu kez şartları tamamen zorlamaya kararlı olan yönetim, İtalyan ekibi Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklarını tamamladı.

İTALYA'YA ÇIKARMA YAPILACAK: 20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray yönetimi, İtalyan temsilcisine resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Fildişili genç orta sahanın bonservisi için mor-menekşelere 20 milyon euro önermesi bekleniyor.

Fiorentina’nın bu bonservis teklifine olumsuz yaklaşması durumunda ise Cimbom’un B planı hazır: Kiralama formülü. Öte yandan Galatasaray’ın kadrosunda bulunan diğer Afrikalı oyuncularla yakın ilişkileri bulunan Oulai’nin de yönetimle görüşerek kolaylık talep edeceği gelen haberler arasında.

OKAN BURUK'UN ÖNCELİKLİ HEDEFİ: PRES GÜCÜ

Teknik direktör Okan Buruk’un, Christ Oulai’yi yaklaşık 2 yıldır ısrarla takımında görmek istemesinin arkasında ise oyuncunun sahadaki profili yatıyor. Buruk'un takımdan talep ettiği şiddetli pres ve yoğun baskı oyununu eksiksiz bir şekilde uygulayabilen genç futbolcu, yüksek pas kalitesiyle de dikkat çekiyor. Deneyimli teknik adamın, Oulai ile Lucas Torreira’yı yan yana oynatarak orta alanda rakibe nefes aldırmayan dinamik bir ikili oluşturmayı planladığı ifade ediliyor.

SİNGO VE OSİMHEN DETAYI

Yıldız futbolcunun Galatasaray'a uyum sürecinde zorluk yaşamayacağı da öngörülüyor. Cimbom’un Fildişi Sahilli defans oyuncusu Wilfried Singo ile çok yakın arkadaş olan Oulai, milli takım kamplarında da sık sık bir araya geliyor. Ayrıca genç oyuncunun geçmişte Fildişi Sahili Milli Takımı’na katılacağı sırada Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen ile birlikte aynı uçakla Afrika'ya seyahat etmesi, kulüp içindeki bağların ne denli güçlü olduğunun bir başka göstergesi olarak değerlendiriliyor.