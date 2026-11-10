Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 16:36

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başlarken, Liverpool zaferiyle taraftarın sevgisini bir kez daha kazanan Dirk Kuyt'ın kulüpteki geleceği netleşiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Hollandalı futbol adamı için yepyeni bir görev planlıyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 16:36

’de İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak oturan ve Göztepe ile karşılaşmalarında takımı yöneten ’ın sarı-lacivertli kulüpteki rotası çiziliyor. 

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif

’nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından geleceği merak konusu olan Hollandalı adamının, A takım teknik ekibinde yer almayacağı ancak kulüp bünyesinde kalmasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

"BAŞKAN VE KULÜP İSTERSE KALMAK İSTİYORUM"

Liverpool maçı sonrasında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu ile görüştüğünü belirterek, "Uzun süre boyunca beraber oynadık ve arkadaşlığımızı sürdürdük. Benim işim tamamen bu maça odaklanmaktı. Tamamıyla kendi görevimi yerine getirdim. Emre ile görüştük ve takıma şans diledi. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Başkan bu harika fırsatı bana verdi. Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KUYT AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise imza töreninde Dirk Kuyt'ın durumuna değinerek, "Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır. Durumu değerlendirme içindeyiz. Ekibim içindeki isimleri en yakın zamanda kulübümüz açıklayacak ama 12-13 kişilik bir ekibimiz olacak" demişti.

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif

AZİZ YILDIRIM'DAN ALTYAPI HAMLESİ

A takım teknik heyetinde yer almayacağı belirtilen Kuyt için Başkan 'ın devreye girdiği iddia edildi. Liverpool karşısında alınan 3-2'lik kritik galibiyette takımın başında olan ve performansıyla takdir toplayan Hollandalı antrenörün kulüpte kalmasını isteyen Yıldırım, dikkat çeken bir planı devreye soktu.

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif

Altyapıda Chris Van Puyvelde ile birlikte yeni ve kapsamlı bir yapılanmaya gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, Kuyt'ın uluslararası tecrübesinden genç futbolcuların gelişiminde yararlanmayı amaçlıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu doğrultuda Dirk Kuyt'a altyapıda önemli bir görev teklif ettiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor: Emre Belözoğlu hepsini takımdan gönderiyor!
Galatasaraylı Aleksey Batrakov'dan Fenerbahçe için olay sözler: 'Belki onlarda öyledir, bizde değil'
ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Liverpool
#Futbol
#Dirk Kuyt
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.