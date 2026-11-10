Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu! Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak oturan ve Göztepe ile Liverpool karşılaşmalarında takımı yöneten Dirk Kuyt’ın sarı-lacivertli kulüpteki rotası çiziliyor.

Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından geleceği merak konusu olan Hollandalı futbol adamının, A takım teknik ekibinde yer almayacağı ancak kulüp bünyesinde kalmasının yüksek ihtimal olduğu öğrenildi.

"BAŞKAN VE KULÜP İSTERSE KALMAK İSTİYORUM"

Liverpool maçı sonrasında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu ile görüştüğünü belirterek, "Uzun süre boyunca beraber oynadık ve arkadaşlığımızı sürdürdük. Benim işim tamamen bu maça odaklanmaktı. Tamamıyla kendi görevimi yerine getirdim. Emre ile görüştük ve takıma şans diledi. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Başkan bu harika fırsatı bana verdi. Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KUYT AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise imza töreninde Dirk Kuyt'ın durumuna değinerek, "Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır. Durumu değerlendirme içindeyiz. Ekibim içindeki isimleri en yakın zamanda kulübümüz açıklayacak ama 12-13 kişilik bir ekibimiz olacak" demişti.

AZİZ YILDIRIM'DAN ALTYAPI HAMLESİ

A takım teknik heyetinde yer almayacağı belirtilen Kuyt için Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girdiği iddia edildi. Liverpool karşısında alınan 3-2'lik kritik galibiyette takımın başında olan ve performansıyla takdir toplayan Hollandalı antrenörün kulüpte kalmasını isteyen Yıldırım, dikkat çeken bir planı devreye soktu.

Altyapıda Chris Van Puyvelde ile birlikte yeni ve kapsamlı bir yapılanmaya gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, Kuyt'ın uluslararası tecrübesinden genç futbolcuların gelişiminde yararlanmayı amaçlıyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu doğrultuda Dirk Kuyt'a altyapıda önemli bir görev teklif ettiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.