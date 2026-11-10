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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:06

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor: Emre Belözoğlu hepsini takımdan gönderiyor!

Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni adeta baştan aşağı yeniliyor. Dirk Kuyt ve Zeki Murat Göle ile yolları ayıran genç çalıştırıcının hedefindeki yeni departman netleşti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor: Emre Belözoğlu hepsini takımdan gönderiyor!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 15:06

'de karşısında alınan 5-0'lık görkemli galibiyetle fırtınalı bir başlangıç yapan 'de teknik direktör , saha içindeki başarıyı saha dışındaki köklü değişimlerle taçlandırıyor. 

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor: Emre Belözoğlu hepsini takımdan gönderiyor!

Göreve gelir gelmez sarı-lacivertli kulüpte kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecinin fitilini ateşleyen genç teknik adam, kulislerde konuşulan bilgilere göre departmanları tek tek elden geçiriyor.

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor: Emre Belözoğlu hepsini takımdan gönderiyor!

TEKNİK KADRODA AYRILIK RÜZGARLARI: KUYT VE GÖLE İLE YOLLAR AYRILDI

Geçiş sürecinde takımın başında sahaya çıkan Hollandalı efsane 'ın Emre Belözoğlu'nun yeni ekibinde yer almadığı netleşirken, teknik kadroda uzun yıllardır sadakatle görev yapan Zeki Murat Göle ile de yollar ayrıldı. Kulüp içerisindeki çalışma düzenini tamamen kendi vizyonuna ve modern futbolun gereksinimlerine göre yeniden şekillendirmek isteyen Belözoğlu'nun hamleleri bununla da sınırlı kalmıyor.

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor: Emre Belözoğlu hepsini takımdan gönderiyor!

SAMANDIRA'DA YENİ HEDEF: SAĞLIK EKİBİ SİL BAŞTAN KURULUYOR

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki operasyonların bir sonraki halkasını ise sağlık heyeti oluşturuyor. Özellikle son dönemde yaşanan sakatlık süreçleri ve oyuncu sağlığı departmanında köklü bir revizyona gitmeyi hedefleyen Belözoğlu'nun, mevcut sağlık ekibiyle yolları ayırarak bu alanda yepyeni bir yapılanma kurmayı planladığı ifade ediliyor. 

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor: Emre Belözoğlu hepsini takımdan gönderiyor!

Tesisin farklı departmanlarında da benzer değişikliklerin yapılması beklenirken, yönetim ve teknik heyet bu yoğun değişim sürecinde tamamen saha içi başarılara odaklanmış durumda.

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