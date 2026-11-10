Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor: Emre Belözoğlu hepsini takımdan gönderiyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık görkemli galibiyetle fırtınalı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, saha içindeki başarıyı saha dışındaki köklü değişimlerle taçlandırıyor.
Göreve gelir gelmez sarı-lacivertli kulüpte kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecinin fitilini ateşleyen genç teknik adam, kulislerde konuşulan bilgilere göre departmanları tek tek elden geçiriyor.
Geçiş sürecinde takımın başında sahaya çıkan Hollandalı efsane Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun yeni ekibinde yer almadığı netleşirken, teknik kadroda uzun yıllardır sadakatle görev yapan Zeki Murat Göle ile de yollar ayrıldı. Kulüp içerisindeki çalışma düzenini tamamen kendi vizyonuna ve modern futbolun gereksinimlerine göre yeniden şekillendirmek isteyen Belözoğlu'nun hamleleri bununla da sınırlı kalmıyor.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki operasyonların bir sonraki halkasını ise sağlık heyeti oluşturuyor. Özellikle son dönemde yaşanan sakatlık süreçleri ve oyuncu sağlığı departmanında köklü bir revizyona gitmeyi hedefleyen Belözoğlu'nun, mevcut sağlık ekibiyle yolları ayırarak bu alanda yepyeni bir yapılanma kurmayı planladığı ifade ediliyor.
Tesisin farklı departmanlarında da benzer değişikliklerin yapılması beklenirken, yönetim ve teknik heyet bu yoğun değişim sürecinde tamamen saha içi başarılara odaklanmış durumda.