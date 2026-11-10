Fenerbahçe'de Çorum galibiyeti sonrası düğmeye basıldı! Emre Belözoğlu için ilk transfer belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çorum FK’ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 5-0’lık net bir skorla galip ayrılarak 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Kırmızı-siyahlı rakibiyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

EMRE BELÖZOĞLU DÖNEMİ GALİBİYETLE BAŞLADI

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başına geçen teknik direktör Emre Belözoğlu, 5,5 yıl aradan sonra sarı-lacivertli kulübedeki ikinci dönemine 5 gollü farkla güçlü bir başlangıç yaptı. 46 yaşındaki teknik adam yönetiminde ilk resmi sınavını geçen Kanarya, bu sonuçla puanını 19’a yükseltirken; Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Çorum temsilcisi 16 puanda kaldı. Fenerbahçe, milli ara dönüşünde ligin çetin deplasmanlarından biri olan Kocaelispor’a konuk olacak.

BU SEZONUN EN FARKLI DIŞ SAHA GALİBİYETİ

Samsunspor ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından bu sezon dış sahadaki 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, aynı zamanda deplasmandaki en farklı skoruna ulaştı. Dış sahada toplam 12 gol atıp kalesinde 4 gol gören sarı-lacivertliler, sezonun genelindeki en farklı galibiyetini ise Kadıköy'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek almıştı.

TRANSFERDE HEDEF: ARMAND LAURİENTE!

Saha içinde Emre Belözoğlu ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertli yönetim, saha dışında da kadroyu takviye etmek için vites artırdı. Devre arası transfer döneminde özellikle kanat bölgesine skorer bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, listedeki ilk adayı belirledi.

Sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemine gelen Armand Lauriente için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. İtalya temsilcisi Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 19 milyon euro civarında gösteriliyor.

Çok yönlü oyunuyla dikkat çeken 1.77 boyundaki yıldız futbolcu; sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet hatlarında da görev yapabiliyor. Sassuolo ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncunun transferi için sarı-lacivertli yöneticilerin kısa süre içinde oyuncunun temsilcisiyle masaya oturması bekleniyor.