Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi ayrılıkla başlıyor! Bilet kesilen ilk isim belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu’nu getiren Fenerbahçe’de transfer hareketliliği erken başladı.
Sarı-lacivertli kulüpteki mesaisine vakit kaybetmeden başlayan 46 yaşındaki teknik adamın, kadro alternatifi olarak düşünmediği isimler üzerindeki kararı netleşmeye başladı.
Elde edilen kulis bilgisine göre, Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe’de bilet kesilen ilk futbolcu Ognjen Mimovic oldu. Emre Belözoğlu’ndan önceki teknik direktörlerin de forma şansı vermediği Sırp sağ bek ile ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor. Yönetimin, yeni teknik ekibin raporu doğrultusunda oyuncuyla vedalaşmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Ocak 2025’te sarı-lacivertli renklere bağlanan ve kulüple 2029 yılına kadar geçerli uzun süreli bir sözleşme imzalayan 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar hiçbir resmi maçta görev alamadı. Kadroda kendine yer bulmakta zorlanan genç oyuncunun, Ocak ayında takımdan ayrılacak isimler listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtiliyor.