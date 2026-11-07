Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi ayrılıkla başlıyor! Bilet kesilen ilk isim belli oldu

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu’nu getiren Fenerbahçe’de transfer hareketliliği erken başladı.

Sarı-lacivertli kulüpteki mesaisine vakit kaybetmeden başlayan 46 yaşındaki teknik adamın, kadro alternatifi olarak düşünmediği isimler üzerindeki kararı netleşmeye başladı.

VEDALAŞILACAK İLK FUTBOLCU NETLEŞTİ

Elde edilen kulis bilgisine göre, Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe’de bilet kesilen ilk futbolcu Ognjen Mimovic oldu. Emre Belözoğlu’ndan önceki teknik direktörlerin de forma şansı vermediği Sırp sağ bek ile ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanıyor. Yönetimin, yeni teknik ekibin raporu doğrultusunda oyuncuyla vedalaşmaya hazırlandığı öne sürüldü.

FORMAYLA RESMİ MAÇI BULUNMUYOR

Ocak 2025’te sarı-lacivertli renklere bağlanan ve kulüple 2029 yılına kadar geçerli uzun süreli bir sözleşme imzalayan 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar hiçbir resmi maçta görev alamadı. Kadroda kendine yer bulmakta zorlanan genç oyuncunun, Ocak ayında takımdan ayrılacak isimler listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtiliyor.