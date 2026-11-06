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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 16:16

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu imzayı attı!

Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için imza töreni gerçekleştiriliyor.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu imzayı attı!
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 16:16

, 'dan sonra teknik direktörlük için ile anlaştı. 46 yaşındaki çalıştırıcının imza töreni Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, kendisi için düzenlenen basın toplantısında konuşuyor. Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIM"

"Benim için çok yabancı olan bir heyecan değil burada olmak. Çocukluğumda, hayalini taşıdığım bir formaydı Fenerbahçe, 103 gollü sezonun efsanelerin ismini anarak o sokaklarda büyüdüm. Allah bana böyle bir çınarda forma giymeyi, sportif direktörlüğü, kısa bir süre de olsa teknik direktörlüğünü nasip etti. Yuvama bir kez daha dönüyorum. Beklentilerin farkındayım."

"Sorumluluğumun bilincinde, çok daha farklı bir Emre olarak, 5 sene önceki Emre olmayarak, kendimi geliştirdiğimi bilerek elimizden geleni yapmaya geldim. İnşallah beraberce muvaffak oluruz. Bana inanan, güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Kasımpaşa Kulübü'ne kolaylık için teşekkür ederim. Bende yerleri her zaman farklı olacak."

BELÖZOĞLU'NDAN KUYT AÇIKLAMASI

"Birkaç gün önce Fenerbahçe, tüm camiayı umutlandıran görkemli bir galibiyet elde etti. Siz de o gün Samandıra'ya gittiniz. Saha içine bir etkiniz oldu mu, futbolcularla görüştünüz mü?"

"Mükemmel bir galibiyet oldu. Camiamızın, oyuncularımızın buna ihtiyacı vardı. Ben sadece tanışmaya gittim, 15-20 dakika camiamız ve kulübümüz ile ilgili fikirlerimi paylaştım. Kuyt hoca ve ekibi, oyuncularımızı hazırladılar. Onlara saygısızlık yapmaktan korkarım. Onların çalışmalarıyla kazandığı maçta bir payım olduğumu söylemek doğru olmaz. Ben o gün tribündeydim, bir taraftar gibi payım vardır, ötesi yoktur. Önemli olan Fenerbahçe'nin reaksiyon göstermesiydi."

ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#ismail kartal
#Chobani Stadyumu
#Kasımpaşa Kulübü
#Spor
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