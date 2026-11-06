Fenerbahçe'den istifa eden İsmail Kartal için bomba iddia! Yeni kulübü belli oldu: Teklifi kabul etmenin eşiğinde

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında aldığı derbi mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli kulüple yolları ayrılan İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerine ara vermeden devam etmeye hazırlanıyor.

65 yaşındaki çalıştırıcının, Orta Doğu futbolundan gelen ilgi sonrası bir kez daha İran'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.

TRACTOR FC İLE GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

Daha önce İran liginde Persepolis’i çalıştırarak bölge futbolunu yakından tanıma fırsatı bulan tecrübeli teknik adam için bu kez Tractor FC devrede. Kulüp yönetiminin yetki verdiği temsilcilerle İsmail Kartal arasında gerçekleşen temasların oldukça olumlu ilerlediği öğrenildi.

KARAR ANI YAKLAŞIYOR

İran ekibinin sunduğu projeye ve finansal şartlara sıcak baktığı belirtilen İsmail Kartal’ın, kariyerindeki bu yeni sayfa için son değerlendirmelerini yaptığı iddia edildi. Deneyimli teknik direktörün kısa süre içerisinde Tractor FC yönetimine nihai kararını bildirmesi ve taraflar arasındaki resmi tablonun netlik kazanması bekleniyor.