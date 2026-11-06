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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:53

Fenerbahçe'den istifa eden İsmail Kartal için bomba iddia! Yeni kulübü belli oldu: Teklifi kabul etmenin eşiğinde

Süper Lig devi Fenerbahçe’den istifa eden ve kulüple karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal’ın yeni adresi netleşmek üzere. İran ekibi Tractor FC ile görüşmelerini sürdüren deneyimli çalıştırıcının, gelen teklife olumlu yaklaştığı öne iddia edildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'den istifa eden İsmail Kartal için bomba iddia! Yeni kulübü belli oldu: Teklifi kabul etmenin eşiğinde
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:53

Süper Lig'de 'nin karşısında aldığı derbi mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli kulüple yolları ayrılan , teknik adamlık kariyerine ara vermeden devam etmeye hazırlanıyor. 

Fenerbahçe'den istifa eden İsmail Kartal için bomba iddia! Yeni kulübü belli oldu: Teklifi kabul etmenin eşiğinde

65 yaşındaki çalıştırıcının, Orta Doğu futbolundan gelen ilgi sonrası bir kez daha 'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'den istifa eden İsmail Kartal için bomba iddia! Yeni kulübü belli oldu: Teklifi kabul etmenin eşiğinde

TRACTOR FC İLE GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

Daha önce İran liginde Persepolis’i çalıştırarak bölge futbolunu yakından tanıma fırsatı bulan tecrübeli teknik adam için bu kez Tractor FC devrede. Kulüp yönetiminin yetki verdiği temsilcilerle İsmail Kartal arasında gerçekleşen temasların oldukça olumlu ilerlediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den istifa eden İsmail Kartal için bomba iddia! Yeni kulübü belli oldu: Teklifi kabul etmenin eşiğinde

KARAR ANI YAKLAŞIYOR

İran ekibinin sunduğu projeye ve finansal şartlara sıcak baktığı belirtilen İsmail Kartal’ın, kariyerindeki bu yeni sayfa için son değerlendirmelerini yaptığı iddia edildi. Deneyimli teknik direktörün kısa süre içerisinde Tractor FC yönetimine nihai kararını bildirmesi ve taraflar arasındaki resmi tablonun netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'den istifa eden İsmail Kartal için bomba iddia! Yeni kulübü belli oldu: Teklifi kabul etmenin eşiğinde
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Futbol
#iran
#ismail kartal
#Tractor Fc
#Spor
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