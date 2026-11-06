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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:59

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Volkan Demirel'den Emre Belözoğlu sözleri! 'Biliyorum' deyip açıkladı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getirirken, eski takım arkadaşı Volkan Demirel'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Belözoğlu'nun Samandıra'da yapacağı ilk hamleyi net bir şekilde bildiğini belirten Demirel, içerideki mevcut düzene dair çarpıcı detaylar paylaştı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Volkan Demirel'den Emre Belözoğlu sözleri! 'Biliyorum' deyip açıkladı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 10:59

’de yeni ile ilgili tartışmalar ve değerlendirmeler tüm hızıyla sürerken, camiasının tanıdık simalarından 'den dikkat çekici değerlendirmeler geldi. 

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Volkan Demirel'den Emre Belözoğlu sözleri! 'Biliyorum' deyip açıkladı

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Demirel, yakın arkadaşı Belözoğlu’nun sarı-lacivertli kulüpteki ilk icraatını ve Samandıra Tesisleri'nde hayata geçireceği büyük değişimi tüm çıplaklığıyla masaya yatırdı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Volkan Demirel'den Emre Belözoğlu sözleri! 'Biliyorum' deyip açıkladı

"SAMANDIRA'DA BÜYÜK DEĞİŞİME GİDİYOR"

Fenerbahçe'nin kulüp dinamiklerini ve Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin iç yapısını yakından bildiğini vurgulayan Volkan Demirel, geçmişten bu yana süregelen bazı rahatsızlıkların altını çizdi. Tesiste görev yapan bazı isimlerin sorumluluk almaktan kaçındığını ifade eden Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Samandıra'da çok değişikliğe gideceğini biliyorum. Samandıra'da geçmişten gelen, çok fazla orada duran, belki olması gerektiği gibi hareket etmeyen... 'Bana bir şey olmasın, ben bu tarafa karışmayayım' durumu vardı. Ben de az çok biliyorum içeriyi."

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Volkan Demirel'den Emre Belözoğlu sözleri! 'Biliyorum' deyip açıkladı

11-12 KİŞİLİK DEV EKİPLE GELİYOR

Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe'ye oldukça geniş ve profesyonel bir kadroyla döneceğini belirten Demirel, yaklaşık 11-12 kişilik bir teknik ekibin yola çıkacağını söyledi. Bu durumun kulüpte hali hazırda görev yapan ve geçmişte teknik direktörlük yapmış isimleri nasıl etkileyeceği sorusuna da değinen deneyimli futbol adamı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Emre şimdi geldiğinde yanılmıyorsam 11-12 kişilik teknik ekibiyle gelecek. Orada Fenerbahçe'de geçmiş dönem kulübün hocalığını yapan hocaların durumu nasıl olacak? Nasıl bir konuma evrilecekler? Belki altyapı, belki destekleyici bir grup olabilir. Belki de ayrılabilirler ama Emre oradaki düzeni kendi sağlığı açısından... Çünkü ben de olsam gitsem burada nasıl bir ekipsek, biz bir yere gidersek de kendi ekibimizle gideriz."

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Volkan Demirel'den Emre Belözoğlu sözleri! 'Biliyorum' deyip açıkladı

"HERKES KENDİ EKİBİYLE ÇALIŞMAK İSTER"

Teknik adamların başarı yolculuğunda güvendikleri insanlarla yürümesinin en doğal hak olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, olası ayrılıklar veya görev değişiklikleri konusunda camiaya ve içerideki isimlere anlayış çağrısında bulundu:

"Herkesin kendi ekibi var, inandığı insanlar var; buna saygı duymak lazım. Oradan bu durumda ayrılacak olan insanlar varsa, onların bu durumu başka bir şekilde düşünmemeleri lazım. Her gelen adam kendi yönetebileceği, inandığı, bir şeyler paylaştığı insanlarla çalışmak ister."

Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Volkan Demirel'den Emre Belözoğlu sözleri! 'Biliyorum' deyip açıkladı
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ETİKETLER
#volkan demirel
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#teknik direktör
#Futbol
#Samandıra Tesisleri
#Spor
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