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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:32

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Türk futbolu adına kusursuz bir gece geride kaldı. Galatasaray sahasında Stuttgart'ı geçerken, Fenerbahçe ise devler liginde 18 yıllık galibiyet hasretine Liverpool zaferiyle son nokta koydu. Rakiplerin puan kaybettiği haftada gelen bu tarihi galibiyetler, UEFA ülke puanı sıralamasında Hollanda ile aradaki mesafeyi eritti. İşte UEFA Ülke Puanı sıralaması...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:32

Avrupa kupalarında tempomuz her geçen hafta yükselirken, gözler bir yandan da ülke puanı sıralamasındaki amansız yarışa çevrildi. 'nin 4. haftasında sahne alan temsilcilerimiz ve , aldıkları dev galibiyetlerle gecesine damga vurdu. 

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

Sadece puan tablosuna değil, psikolojik üstünlüğe de direkt etki eden bu sonuçlar sonrasında Türkiye ile en yakın rakibimiz arasındaki puan farkı kapanma noktasına geldi.

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

FENERBAHÇE'DEN KADIKÖY'DE TARİHİ LİVERPOOL DERSİ

Ülke puanı yarışının en kritik eşiklerinden birinde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Chobani Stadyumu'nda İngiliz devi Liverpool'u ağırladı. Büyük bir taktik disiplin ve taraftarının muazzam desteğiyle sahada parlayan sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı. Bu muazzam sonuçla birlikte Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tam 18 yıl sonra galibiyet sevinci yaşayarak hem Avrupa iddiasını güçlendirdi hem de Türk futboluna moral aşıladı.

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

GALATASARAY STUTTGART'I SURLARINDA AVLADI

Avrupa'nın tozunu attırmaya devam eden Galatasaray ise RAMS Park'ta konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart karşısında hataya yer bırakmadı. Mücadelenin başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık net bir üstünlükle ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasını iki dev temsilcisinin de zaferiyle kapatarak kusursuz bir istatistiğe imza atmış oldu.

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

HOLLANDA'NIN DEVLERİ HAFTAYI PUANSIZ KAPATTI

Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanında gözüne kestirdiği ve sekizinci sıranın sahibi olan Hollanda ise bu hafta adeta havlu attı. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Hollanda temsilcileri PSV Eindhoven ve Feyenoord, dördüncü haftayı mağlubiyetle kapatarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. PSV Eindhoven deplasmanda Club Brugge'e 2-1 boyun eğerken, Feyenoord ise Inter deplasmanından 3-0'lık ağır bir yenilgiyle döndü. Hollanda ekiplerinin yaşadığı bu büyük kayıp, Türkiye'nin hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ FARK ERİYOR: HEDEF SEKİZİNCİLİK

Alınan bu kusursuz sonuçların ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralaması da resmen şekillendi. Türkiye, hanesine yazdığı kritik puanlarla toplamda 53.075 puana ulaştı ve dokuzuncu sıradaki yerini sağlamlaştırıp sekizincilik için tazyiki artırdı. Sekizinci basamakta yer alan Hollanda'nın puanı ise 55.395'te kaldı.

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

Böylece iki ülke arasındaki puan farkı 2.320'ye kadar geriledi. Sezonun geri kalanında Türk takımlarının Avrupa kupalarında sergileyeceği performans, sıralamadaki bu tarihi tırmanışın kaderini belirleyecek.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI:

1. İNGİLTERE | 106.685 PUAN

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

2. İTALYA | 91.017 PUAN

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

3. İSPANYA | 86.368 PUAN

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

4. ALMANYA | 84.259 PUAN

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

5. FRANSA | 71.582 PUAN

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

6. PORTEKİZ | 67.750 PUAN

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

7. BELÇİKA | 62.450 PUAN

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

8. HOLLANDA | 55.395 PUAN

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

9. TÜRKİYE | 53.075 PUAN

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı

10. YUNANİSTAN | 46.812 PUAN

UEFA Ülke Puanı güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı, Hollanda ile fark kapandı
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#galatasaray
#fenerbahçe
#Hollanda
#Şampiyonlar Ligi
#UEFA
#Futbol
#Spor
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