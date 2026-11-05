Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal için sürpriz iddia! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılmasının ardından geleceği merak konusu olan İsmail Kartal hakkında gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden biri olan Kartal'ın, kariyerinde yeni bir maceraya yelken açabileceği konuşuluyor.

İRAN EKİBİ TRACTOR FC İDDİASI

Elde edilen kulis bilgilerine göre, İsmail Kartal'a İran temsilcisi Tractor FC talip oldu. Fenerbahçe ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran başarılı teknik adama İran ekibinin resmi teklif götürdüğü ileri sürüldü.

MASADA RESMİ GÖRÜŞMELER VAR

Transfer kulislerini hareketlendiren iddiaların detaylarında, Tractor FC yönetiminin yaptığı teklifin ardından İsmail Kartal ile resmen masaya oturduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin başladığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın bu teklife nasıl bir cevap vereceği ve İran ekibinin başına geçip geçmeyeceği futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.

DAHA ÖNCE PERSEPOLİS'İ ÇALIŞTIRMIŞTI

İsmail Kartal'ın ismi İran futboluna yabancı değil. Deneyimli çalıştırıcı, 27 Ocak 2025 tarihinde İran’ın köklü kulüplerinden Persepolis FC ile sözleşme imzalamış ve sezon sonuna kadar takımın başında görev yapmıştı. Tractor FC iddiasının gerçeğe dönüşmesi halinde Kartal, İran ligindeki ikinci teknik direktörlük deneyimini yaşamış olacak.