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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:31

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal için sürpriz iddia! Yeni adresi belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe ile yolları ayrılan tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceğiyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Kulüpsüz durumda olan başarılı çalıştırıcıya sürpriz bir kulübün talip olduğu ve resmi teklif ilettiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal için sürpriz iddia! Yeni adresi belli oldu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:31

'deki görevinden ayrılmasının ardından geleceği merak konusu olan hakkında gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal için sürpriz iddia! Yeni adresi belli oldu

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden biri olan Kartal'ın, kariyerinde yeni bir maceraya yelken açabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal için sürpriz iddia! Yeni adresi belli oldu

İRAN EKİBİ TRACTOR FC İDDİASI

Elde edilen kulis bilgilerine göre, İsmail Kartal'a temsilcisi Tractor FC talip oldu. Fenerbahçe ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran başarılı teknik adama İran ekibinin resmi teklif götürdüğü ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal için sürpriz iddia! Yeni adresi belli oldu

MASADA RESMİ GÖRÜŞMELER VAR

Transfer kulislerini hareketlendiren iddiaların detaylarında, Tractor FC yönetiminin yaptığı teklifin ardından İsmail Kartal ile resmen masaya oturduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin başladığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın bu teklife nasıl bir cevap vereceği ve İran ekibinin başına geçip geçmeyeceği kamuoyunda merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal için sürpriz iddia! Yeni adresi belli oldu

DAHA ÖNCE PERSEPOLİS'İ ÇALIŞTIRMIŞTI

İsmail Kartal'ın ismi İran futboluna yabancı değil. Deneyimli çalıştırıcı, 27 Ocak 2025 tarihinde İran’ın köklü kulüplerinden Persepolis FC ile sözleşme imzalamış ve sezon sonuna kadar takımın başında görev yapmıştı. Tractor FC iddiasının gerçeğe dönüşmesi halinde Kartal, İran ligindeki ikinci teknik direktörlük deneyimini yaşamış olacak.

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal için sürpriz iddia! Yeni adresi belli oldu
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#fenerbahçe
#Futbol
#iran
#ismail kartal
#Tractor Fc
#Persepolis Fc
#Spor
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