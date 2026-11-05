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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:22

Fenerbahçe'de Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt, geleceği hakkında konuştu!

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u kendi evinde 3-2'lik skorla deviren sarı-lacivertlilerde maçın kahramanı Dirk Kuyt, tarihi galibiyetin ardından hem unutulmaz geceyi anlattı hem de Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili net mesajlar verdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt, geleceği hakkında konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:22

4. hafta mücadelesinde sahasında İngiliz devi 'u konuk eden , nefes kesen maçta 3-2'lik muazzam bir zafere imza attı.

Fenerbahçe'de Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt, geleceği hakkında konuştu!

'de bayram havası estiren bu tarihi galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu olarak kulübede yer alan , hem maçın hikayesini hem de yeni dönemle ilgili merak edilenleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Fenerbahçe'de Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt, geleceği hakkında konuştu!

"KİMSE İNANMIYORDU, AMA BEN İNANIYORDUM"

Karşılaşmanın ardından duygusal ve coşkulu bir açıklama yapan Hollandalı adamı, eski takımı Liverpool'a karşı galibiyet almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Oyuncularına maç öncesi aşıladığı inançtan bahseden Kuyt, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Fenerbahçe teknik sorumlusu olmak benim için büyük bir anlam ifade etti çünkü bu kulüp kalbimde çok özel bir yere sahip. Başkanımıza bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Liverpool da benim geçmişimde çok değerli; orada asla pes etmemeyi öğrendim. Yıllar önce İstanbul'da bir mucize olmuştu ve Liverpool 3-0'dan geri dönmüştü. Oyuncularıma 'Kimse inanmıyor ama ben inanıyorum, bir mucize yaratalım' dedim. Önce inanç gerekiyor, o zaman dünyanın en iyi takımlarını yenebiliyorsunuz."

Fenerbahçe'de Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt, geleceği hakkında konuştu!

Basın mensuplarının "Bir gazeteci olsanız bu maça nasıl bir manşet atardınız?" sorusuna ise Kuyt, yüzünde tebessümle "İstanbul'da mucize!" cevabını verdi.

Fenerbahçe'de Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt, geleceği hakkında konuştu!

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN "BOL ŞANS" MESAJI VE GELECEK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile geçmişe dayanan güçlü bir dostlukları olduğunu vurgulayan Kuyt, dev maç öncesi ve sonrasındaki süreci şu sözlerle özetledi:

"Emre ile uzun süre birlikte oynadık ve dostluğumuz hep sürdü. Kulüp dün kendisinin yeni teknik direktör olduğunu açıkladı. Bu sabah karşılaştık, birbirimize sarıldık ve kendisini tebrik ettim. Kulüp ve Emre uygun gördüğü sürece burada kalmaya devam etmek isterim. Ben bu kulübü çok seviyorum ve burada olmak istiyorum. Ancak en önemli konu benim kalmam değil, Fenerbahçe için doğru olanın yapılması. Başkanımıza bu konuda tamamen güveniyorum."

Fenerbahçe'de Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt, geleceği hakkında konuştu!

Liverpool zaferiyle moral depolayan sarı-lacivertli camiada gözler tamamen Süper Lig mücadelesine çevrilirken, Kuyt'ın takımda kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

Fenerbahçe'de Liverpool zaferi sonrası Dirk Kuyt, geleceği hakkında konuştu!
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Liverpool
#Kadıköy
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Dirk Kuyt
#Spor
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