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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:29

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan flaş hamle! Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel sürprizi

İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için Emre Belözoğlu ile el sıkışan Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım, kulüp bünyesinde radikal bir değişim için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan flaş hamle! Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel sürprizi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:29

’de yeni sezon öncesi yapılanmasında hareketli saatler yaşanıyor. ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, teknik kadro ve idari yapıyı güçlü isimlerle takviye etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan flaş hamle! Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel sürprizi

Başkan ’ın liderliğinde yürütülen çalışmalarda öncelikli hedeflerden birinin kulübün unutulmaz kalecilerinden olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan flaş hamle! Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel sürprizi

VOLKAN DEMİREL’E KRİTİK GÖREV

Sarı-lacivertli yönetimin planları doğrultusunda, 45 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe’nin yeni futbol yapılanmasında kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan flaş hamle! Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel sürprizi

Kulüp kulislerinde konuşulan iddialara göre, sarı-lacivertlilerde mevcut Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılması planlanıyor. Yıldırım’ın, Oğuz Çetin’den boşalacak olan futbol direktörlüğü koltuğunu Volkan Demirel’e teslim etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan flaş hamle! Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel sürprizi

YILLAR SONRA YENİDEN KADIKÖY’E DÖNÜŞ

Futbolculuk kariyerinde 2002-2019 yılları arasında kesintisiz olarak Fenerbahçe formasını giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Volkan Demirel, daha önce 2019-2021 yılları arasında sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan flaş hamle! Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel sürprizi

Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği gibi ekipleri çalıştıran genç teknik adamın, sarı-lacivertli kulüpten gelecek bu görev teklifine nasıl cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.

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#volkan demirel
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#ismail kartal
#Spor
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