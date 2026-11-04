Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan flaş hamle! Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel sürprizi

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi futbol yapılanmasında hareketli saatler yaşanıyor. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, teknik kadro ve idari yapıyı güçlü isimlerle takviye etmeyi hedefliyor.

Başkan Aziz Yıldırım’ın liderliğinde yürütülen çalışmalarda öncelikli hedeflerden birinin kulübün unutulmaz kalecilerinden Volkan Demirel olduğu öğrenildi.

VOLKAN DEMİREL’E KRİTİK GÖREV

Sarı-lacivertli yönetimin planları doğrultusunda, 45 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe’nin yeni futbol yapılanmasında kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Kulüp kulislerinde konuşulan iddialara göre, sarı-lacivertlilerde mevcut Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılması planlanıyor. Yıldırım’ın, Oğuz Çetin’den boşalacak olan futbol direktörlüğü koltuğunu Volkan Demirel’e teslim etmeyi hedeflediği kaydedildi.

YILLAR SONRA YENİDEN KADIKÖY’E DÖNÜŞ

Futbolculuk kariyerinde 2002-2019 yılları arasında kesintisiz olarak Fenerbahçe formasını giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Volkan Demirel, daha önce 2019-2021 yılları arasında sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği gibi ekipleri çalıştıran genç teknik adamın, sarı-lacivertli kulüpten gelecek bu görev teklifine nasıl cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.