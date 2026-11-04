Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan flaş hamle! Emre Belözoğlu sonrası Volkan Demirel sürprizi

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İstanbul
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi futbol yapılanmasında hareketli saatler yaşanıyor. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, teknik kadro ve idari yapıyı güçlü isimlerle takviye etmeyi hedefliyor.
Başkan Aziz Yıldırım’ın liderliğinde yürütülen çalışmalarda öncelikli hedeflerden birinin kulübün unutulmaz kalecilerinden Volkan Demirel olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimin planları doğrultusunda, 45 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe’nin yeni futbol yapılanmasında kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Kulüp kulislerinde konuşulan iddialara göre, sarı-lacivertlilerde mevcut Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılması planlanıyor. Yıldırım’ın, Oğuz Çetin’den boşalacak olan futbol direktörlüğü koltuğunu Volkan Demirel’e teslim etmeyi hedeflediği kaydedildi.
Futbolculuk kariyerinde 2002-2019 yılları arasında kesintisiz olarak Fenerbahçe formasını giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Volkan Demirel, daha önce 2019-2021 yılları arasında sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.
Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği gibi ekipleri çalıştıran genç teknik adamın, sarı-lacivertli kulüpten gelecek bu görev teklifine nasıl cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.