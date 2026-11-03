Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan bomba sözler! İsmail Kartal itirafı ve Liverpool maçı uyarısı

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de gözler bu dev maça çevrildi. Sarı-lacivertli ekibin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Takımın son durumundan, Vedat Muriqi ile olan uyumuna ve İsmail Kartal'ın gidişine kadar birçok konuda net ifadeler kullanan golcü oyuncu, taraftarlara galibiyet mesajı yolladı.

"AVRUPA SEVİYESİNDE KALİTEMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Liverpool gibi köklü ve büyük bir kulübe karşı oynamanın zorluklarına dikkat çeken Lukaku, her türlü senaryoya karşı hazır olduklarını belirtti. Belçikalı yıldız, "Yarın için her duruma karşı hazırlıklıyız. Liverpool gibi büyük bir kulübe karşı oynamak bizim için bir zorluk olabilir ancak kulüp için başarılı bir sonuç almak istiyoruz. Avrupa seviyesinde kalitemizi sahaya yansıtmak amacındayız" dedi.

"MAÇ KAYBETMEYİ SEVMEM"

Göztepe maçındaki performansıyla ilgili gelen bir soru üzerine hırsını vurgulayan tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki her maçta daha fazlasını ortaya koymak istiyorsunuz. Maç planı açıktı ve benim açımdan beklentilerin ne olduğunu biliyordum. Maçları kaybediyoruz ve ben maç kaybetmeyi sevmem; kulüp de şu anda böyle bir durumda olmak istemiyor tabii ki. Daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Teknik direktörümüzle bir planımız var ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

VEDAT MURİQİ İLE UYUM SÜRECİ

Takımdaki çift forvetli sistem hakkında konuşan Lukaku, Vedat Muriqi ile sahadaki iş birliğini geliştirdiklerini söyledi:"Ben ve Vedat beraber oynadığımızda birbirimizin oyununu anlamamız gerekiyor. İki forvetli sistemde daha önce de oynadım; geçmişte Martinez ve Alexis Sanchez gibi isimlerle yakın ilişkilerim oldu. Vedat'ın kalitesi benimkini tamamlıyor. Sahada beraber etkili olmaya ve Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşmaya çalışıyoruz. Bu konuda sık sık görüşüyoruz."

Top talepleri ve saha içi iletişimle ilgili de konuşan golcü, kolektif çalışmaya öncelik verdiğini belirterek, "Gerekirse çok asist yaparım, gerekirse çok gol atarım; teknik direktörümüz ne isterse onu uygularım" diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİNE CEVAP

Başkan Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'ndaki "Gerçek Lukaku'yu yakında izleyeceğiz" sözleri hatırlatılan yıldız oyuncu, fiziksel olarak doğru seviyeye geldiğini ifade etti: "Şu anda fiziksel olarak istediğim noktaya geldiğimi söyleyebilirim. Sezon öncesi kampında yer almadım ancak çalışmaya devam ettim. Gerekli eforu ve gücü sahaya yansıtacak duruma geldim, bunu da zaten geliştirdiğimi görebilirsiniz."

İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI: "CANININ ACIDIĞINI GÖREBİLİYORDUK"

Yolların ayrıldığı teknik direktör İsmail Kartal hakkında da duygusal ifadeler kullanan Belçikalı santrfor, ayrılık sürecinin üzücü olduğunu belirtti: "Teknik direktörün ayrılması asla iyi bir şey değil. O, gerçekten kulübün içerisinden birisiydi ve böyle durumlardan geçmek çok üzücü olabiliyor. Kötü bir sonuç aldığımızda canının acıdığını net bir şekilde görebiliyorduk ve Fenerbahçe için her zaman en iyisini istiyordu. Ancak kulübün istediği sonuçları veremedik ve bir karar alındı. Ben bireysel olarak bana buraya gelme şansı verdiği için ona her zaman müteşekkirim. Kulüp hakkında beni eğitmeye çalıştı. Şimdi bu noktadan sonra yeniden yukarı doğru bir ivme yakalamamız gerekiyor."