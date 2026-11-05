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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:07

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çilek transferi! Yeni yıldızı duyurdular

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 devirerek iddiasını tüm Avrupa'ya gösteren Galatasaray'da kış transfer dönemi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha operasyonu için düğmeye basarken, Avrupa basınına yansıyan haberlere göre hedefteki o büyük yıldız için 22 milyon euroluk dev bütçe ayrıldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çilek transferi! Yeni yıldızı duyurdular
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:07

'nin 4'üncü haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Almanya'nın yenilgisiz temsilcisi 'ı Aleksey Batrakov'un müthiş performansıyla 2-0 mağlup eden , puanını 6'ya yükselterek üst turlar için büyük bir avantaj elde etti. 

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çilek transferi! Yeni yıldızı duyurdular

Sezona Sporting ve Barcelona yenilgileriyle başladıktan sonra Lille ve Stuttgart galibiyetleriyle müthiş bir çıkış yakalayan Cimbom, bir yandan sahada zaferden zafere koşarken diğer yandan da Ocak ayı ara transfer döneminin planlamasını titizlikle yürütüyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çilek transferi! Yeni yıldızı duyurdular

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı-kırmızılılarda tüm gözler orta saha takviyesine çevrildi. Kadrodaki bazı isimlerden istenen istikrarlı katkının alınamaması ve teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim, ara transferde orta sahaya nokta atışı bir takviye yapma kararı aldı.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çilek transferi! Yeni yıldızı duyurdular

DURSUN ÖZBEK'İN GÖNLÜNDEKİ İSİM: CHRİST OULAİ

Başkan 'in uzun süredir ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. Daha önce Trabzonspor forması giydiği dönemde de sarı-kırmızılıların radarında yer alan ancak tercihini İtalya'dan yana kullanarak Fiorentina'ya transfer olan Fildişi Sahilli genç yetenek Christ Oulai, yeniden Aslan'ın radarında.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çilek transferi! Yeni yıldızı duyurdular

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, 20 yaşındaki dinamik orta saha için ara transferde İtalyan kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çilek transferi! Yeni yıldızı duyurdular

OKAN BURUK DA ONAY VERDİ: 22 MİLYON EURO HAZIR

Teknik direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği genç yıldız için sarı-kırmızılı kurmayların gözünü kararttığı öğrenildi. Galatasaray'ın, Serie A'da beklenen adaptasyon sürecini tam anlamıyla sağlayamayan ve Çizme'den ayrılmaya sıcak bakan Fildişili futbolcu için Fiorentina'ya 22 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çilek transferi! Yeni yıldızı duyurdular

İtalya'da kalıcı bir çıkış yakalayamayan ve takımdan ayrılma planları yapan genç oyuncunun da Galatasaray'ın bu devasa ilgisine oldukça olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Oulai'nin, Fiorentina yönetimiyle bizzat görüşerek transferinde kolaylık sağlanmasını talep edeceği ve sarı-kırmızılı formayı giymeye yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çilek transferi! Yeni yıldızı duyurdular

Şampiyonlar Ligi'nde hedefini büyüten ve kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Cimbom'un, ara transfer dönemi resmen başlamadan bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası çilek transferi! Yeni yıldızı duyurdular
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ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#dursun özbek
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#stuttgart
#Christ Oulai
#Spor
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