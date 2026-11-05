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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:57

Fenerbahçe tarihi Liverpool zaferi sonrası kasasını doldurdu! Elde edilen kazanç dudak uçuklattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında ezber bozan bir sonuca imza atan Fenerbahçe, dev rakibi Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk zaferini coşkuyla kutladı. İstanbul'da oynanan bu unutulmaz mücadele sadece sportif başarıyla kalmadı, sarı-lacivertli kulübün kasasını da adeta sarstı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe tarihi Liverpool zaferi sonrası kasasını doldurdu! Elde edilen kazanç dudak uçuklattı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:57

'nde heyecan dev maçlarla devam ederken, 4. hafta mücadelesinde Türk tarihine geçecek anlar yaşandı. Kendi evindeki coşkulu atmosferde İngiliz devi 'u ağırlayan , sahada adeta devleşti. 

Fenerbahçe tarihi Liverpool zaferi sonrası kasasını doldurdu! Elde edilen kazanç dudak uçuklattı

Rakibini 3-2'lik skorla deviren sarı-lacivertli ekip, bu sezon 'ndeki ilk galibiyetini coşkuyla kutladı. Ancak bu tarihi zaferin yankıları sadece yeşil sahalarla sınırlı kalmadı. Liverpool karşısında alınan kritik 3 puan, Fenerbahçe'ye mali anlamda da büyük bir sıçrama yaşattı.

Fenerbahçe tarihi Liverpool zaferi sonrası kasasını doldurdu! Elde edilen kazanç dudak uçuklattı

DEVLER LİGİ'NDE KASA DOLUP TAŞIYOR

Sezona iddialı bir başlangıç yapan ve UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılım hakkı elde ederek hanesine doğrudan 18 milyon 620 bin euro yazdıran sarı-lacivertliler, turnuvanın ilk haftalarındaki performansıyla da gelirini katlamıştı. Daha önce oynanan maçlarda elde edilen 2 beraberlikle toplam 1 milyon 400 bin euroyu kasasına koyan Kanarya, Liverpool galibiyetiyle ödül tarifesini güncelledi.

Fenerbahçe tarihi Liverpool zaferi sonrası kasasını doldurdu! Elde edilen kazanç dudak uçuklattı

Liverpool karşısındaki muhteşem zaferin bedeli olarak UEFA'dan 2 milyon 100 bin euro daha performans primi kazanan Fenerbahçe, böylece lig aşamasında elde ettiği sonuçlardan toplam 3 milyon 500 bin euroluk ek gelire ulaştı. Katılım payı ve maç sonuçları dahil edildiğinde, sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon elde ettiği toplam gelir şimdiden 22 milyon 120 bin euro seviyesine tırmandı.

Fenerbahçe tarihi Liverpool zaferi sonrası kasasını doldurdu! Elde edilen kazanç dudak uçuklattı

GÖZLER ÜST TURDA: SIRALAMA GELİRİ KATLAYACAK

Fenerbahçe'nin 'daki bu rüya yolculuğunda asıl büyük kazanç ise lig aşamasının sonunda oluşacak sıralamayla netleşecek. UEFA kriterlerine göre, sarı-lacivertlilerin play-off turuna kalması durumunda ekstra 1 milyon euro daha gelir elde edeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe tarihi Liverpool zaferi sonrası kasasını doldurdu! Elde edilen kazanç dudak uçuklattı

Daha da heyecan verici olan senaryoda ise, Fenerbahçe'nin lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması halinde doğrudan 11 milyon euroluk devasa bir tur primini kasasına koyacağı ifade ediliyor. Liverpool galibiyetiyle moral depolayan ve iddiasını tescilleyen sarı-lacivertli camia, hem sahada ipi göğüslemek hem de kulüp ekonomisini zirveye taşımak için gözünü önümüzdeki maçlara dikti.

Fenerbahçe tarihi Liverpool zaferi sonrası kasasını doldurdu! Elde edilen kazanç dudak uçuklattı
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#Avrupa
#fenerbahçe
#Liverpool
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#devler ligi
#Spor
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