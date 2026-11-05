Fenerbahçe tarihi Liverpool zaferi sonrası kasasını doldurdu! Elde edilen kazanç dudak uçuklattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dev maçlarla devam ederken, 4. hafta mücadelesinde Türk futbol tarihine geçecek anlar yaşandı. Kendi evindeki coşkulu atmosferde İngiliz devi Liverpool'u ağırlayan Fenerbahçe, sahada adeta devleşti.

Rakibini 3-2'lik skorla deviren sarı-lacivertli ekip, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini coşkuyla kutladı. Ancak bu tarihi zaferin yankıları sadece yeşil sahalarla sınırlı kalmadı. Liverpool karşısında alınan kritik 3 puan, Fenerbahçe'ye mali anlamda da büyük bir sıçrama yaşattı.

DEVLER LİGİ'NDE KASA DOLUP TAŞIYOR

Sezona iddialı bir başlangıç yapan ve UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılım hakkı elde ederek hanesine doğrudan 18 milyon 620 bin euro yazdıran sarı-lacivertliler, turnuvanın ilk haftalarındaki performansıyla da gelirini katlamıştı. Daha önce oynanan maçlarda elde edilen 2 beraberlikle toplam 1 milyon 400 bin euroyu kasasına koyan Kanarya, Liverpool galibiyetiyle ödül tarifesini güncelledi.

Liverpool karşısındaki muhteşem zaferin bedeli olarak UEFA'dan 2 milyon 100 bin euro daha performans primi kazanan Fenerbahçe, böylece lig aşamasında elde ettiği sonuçlardan toplam 3 milyon 500 bin euroluk ek gelire ulaştı. Katılım payı ve maç sonuçları dahil edildiğinde, sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon elde ettiği toplam gelir şimdiden 22 milyon 120 bin euro seviyesine tırmandı.

GÖZLER ÜST TURDA: SIRALAMA GELİRİ KATLAYACAK

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki bu rüya yolculuğunda asıl büyük kazanç ise lig aşamasının sonunda oluşacak sıralamayla netleşecek. UEFA kriterlerine göre, sarı-lacivertlilerin play-off turuna kalması durumunda ekstra 1 milyon euro daha gelir elde edeceği belirtiliyor.

Daha da heyecan verici olan senaryoda ise, Fenerbahçe'nin lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması halinde doğrudan 11 milyon euroluk devasa bir tur primini kasasına koyacağı ifade ediliyor. Liverpool galibiyetiyle moral depolayan ve iddiasını tescilleyen sarı-lacivertli camia, hem sahada ipi göğüslemek hem de kulüp ekonomisini zirveye taşımak için gözünü önümüzdeki maçlara dikti.