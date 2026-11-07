Inter istememişti, Icardi'ye dev talip: Ezeli rakibe gidiyor!

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminde hiçbir kulüple anlaşmayan Mauro Icardi'nin geleceği şekillenmeye başlıyor.

Bonservisi elinde bulunan deneyimli santrforun kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olurken, İtalya'dan gelen son haberler transfer gündemini hareketlendirdi.

INTER'DEN KESİN RET

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği röportajda Çizme'ye dönmeye yeşil ışık yakan ve eski takımı Inter'e açık kapı bırakan Arjantinli yıldız için Milano temsilcisinden olumsuz cevap gelmişti. Inter Başkanı Beppe Marotta, Icardi'yi kadroya katmak gibi bir planlarının bulunmadığını net bir dille ifade etmişti.

JUVENTUS DEVREYE GİRDİ

Inter cephesinden gelen ret cevabının ardından Tyc Sports'un heberine göre, Icardi için en güçlü seçeneğin Juventus olduğu belirtildi. Inter ihtimalini tamamen silmeyen ve bu doğrultuda maaş beklentisinde ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu kaydedilen deneyimli golcünün, Serie A'ya dönmek için şartları zorladığı aktarıldı.

SPALLETTİ'NİN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Marotta'nın açıklamaları sonrasında Torino devi Juventus'un Arjantinli futbolcuya olan ilgisinin katlanarak arttığı vurgulandı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Luciano Spalletti'nin, geçmişte Inter döneminden tanıdığı Icardi ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi. Spalletti'nin Lois Openda, Randal Kolo Muani, Jeff Ekhator ve Nick Woltemade'nin performansından beklenen verimi alamadığı ve hücum hattına tecrübeli bir isim takviye etmek istediği belirtiliyor.

Gözünü yeniden Serie A'ya çeviren Icardi'nin ara transfer döneminde hangi formayı giyeceği şimdiden futbol dünyasının en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.