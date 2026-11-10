Galatasaraylı Aleksey Batrakov'dan Fenerbahçe için olay sözler: 'Belki onlarda öyledir, bizde değil'

Süper Lig’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray’ın genç oyuncusu Aleksey Batrakov, Rus basınına değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin önde gelen spor kanallarından Match TV’ye konuşan Rus futbolcu; Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü isimlerin lig kalitesine olan etkisine değinirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor hakkında da öne çıkan değerlendirmeler yaptı.

"OSİMHEN GERÇEK BİR SAVAŞÇI"

Dünyaca ünlü yıldızların Türkiye transferlerini yorumlayan Batrakov, futbolcuların buraya sadece kariyerlerinin son dönemini geçirmek amacıyla gelmediklerini vurguladı. Takım arkadaşı Victor Osimhen’i örnek gösteren genç futbolcu, "Türkiye ligine gelen oyuncuların sadece kariyer tamamlamak için burada olduklarını söyleyemem. Belki Salah böyle bir tercih yapmış olabilir ama Osimhen kesinlikle öyle değil. Sahada sonuna kadar savaşıyor" ifadelerini kullandı.

"KADROMUZ YAŞLI DEĞİL, FENERBAHÇE BELKİ..."

Galatasaray’ın kadro yapısına ilişkin eleştirilere de cevap veren Rus oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin yaşlı bir takıma sahip olmadığını belirtti. Ezeli rakiplerine göndermede bulunan Batrakov, "Galatasaray'daki kadromuzun çok yaşlı olduğunu söyleyemem. Belki Fenerbahçe'deki oyuncular yaş olarak daha büyüktür ama bizde kesinlikle öyle bir durum yok" dedi.

"SALAH TRABZONSPOR'DA KALİTESİNİ KANITLADI"

Trabzonspor forması giyen Salah’ın performansına da ayrı bir parantez açan Batrakov, oyuncunun kısa sürede takıma uyum sağladığını ifade etti. Genç yıldız, "Salah, Trabzonspor'a gelir gelmez kalitesini hemen kanıtlamaya başladı. Şimdiden tam gaz gollerini atıyor ve ne kadar üretken bir oyuncu olduğunu herkese gösteriyor" diyerek sözlerini tamamladı.