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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:40

Galatasaray’da Batrakov sonrası ikinci rus bombası! Transfer sorusuna olay sözler

Galatasaray’da sezon başında kadroya katılan Aleksey Batrakov’un sergilediği muhteşem performansın ardından transfer çalışmalarında rotayı yeniden Rusya’ya kırdı. Sarı-kırmızılılar, CSKA Moskova’nın genç yeteneği Matvey Kislyak’ı gündemine alırken, 21 yaşındaki orta saha oyuncusundan transfere yeşil ışık geldi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray’da Batrakov sonrası ikinci rus bombası! Transfer sorusuna olay sözler
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:40

Süper Lig ve Avrupa’da yoluna dolu dizgin devam eden ’da yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen , gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmayı başardı. 

Galatasaray’da Batrakov sonrası ikinci rus bombası! Transfer sorusuna olay sözler

Milli ara öncesinde çıkılan TÜMOSAN Konyaspor, Stuttgart ve Amed SK karşılaşmalarının tamamında fileleri havalandıran Rus yıldız, skora katkı vermeyi sürdürüyor.

Galatasaray’da Batrakov sonrası ikinci rus bombası! Transfer sorusuna olay sözler

’nde de sahne alan 21 yaşındaki oyuncu, Devler Ligi’nde karşılaşılan 4 rakibin 3’üne gol atma başarısı gösterdi. Batrakov’un bu kulvarda boş geçtiği tek mücadele ise Sporting Lizbon karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 6 gol ve 4 asistle 10 gole doğrudan katkı veren genç yetenek, gösterdiği bu grafik sonrası Galatasaray yönetimini Rusya pazarına yeniden yönlendirdi.

Galatasaray’da Batrakov sonrası ikinci rus bombası! Transfer sorusuna olay sözler

CİMBOM’DA İKİNCİ RUS YILDIZ OPERASYONU: MATVEY KİSLYAK!

Batrakov’un yakaladığı bu büyük başarının ardından Galatasaray transfer komitesi, Rus futbolunun bir diğer parlayan genç yeteneği Matvey Kislyak’ı listesine ekledi. forması giyen ve tıpkı Batrakov gibi 21 yaşında olan merkez orta saha oyuncusu için çalışmalar hız kazandı.

Galatasaray’da Batrakov sonrası ikinci rus bombası! Transfer sorusuna olay sözler

Rusya'da Galatasaray ve Batrakov rüzgarının esmesiyle birlikte genç futbolcunun da İstanbul ekibine transfer olmaya oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

"DEVRE ARASINDA GÖRECEĞİZ" DİYEREK YEŞİL IŞIK YAKTI

Transfer iddiaları sonrası geleceği hakkında yöneltilen "Galatasaray’a transfer olmak ister misin?" sorusuna cevap veren Matvey Kislyak, tebessüm ederek "Devre arasında göreceğiz" ifadelerini kullandı ve sarı-kırmızılı kulübe açık kapı bıraktı.

Galatasaray’da Batrakov sonrası ikinci rus bombası! Transfer sorusuna olay sözler

Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen ve CSKA Moskova ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.80 boyundaki Rus futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Ana mevkisi merkez orta saha olan Kislyak, görev verilmesi halinde ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da başarıyla oynayabiliyor. Galatasaray yönetiminin, ara transfer döneminde bu hamleyi bitirmek için resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Galatasaray’da Batrakov sonrası ikinci rus bombası! Transfer sorusuna olay sözler
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ETİKETLER
#galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#cska moskova
#Matvey Kislyak
#Aleksey Batrakov
#Spor
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