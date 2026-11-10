Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’de dev operasyon: Pep Guardiola detayı dikkat çekti!

Süper Lig’de ve Avrupa’da iddialı bir yol haritası çizen Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi fırtınalı ve umut verici bir başlangıçla açıldı. Çorum FK karşısında sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde gözler milli araya ve sonrasındaki zorlu fikstüre çevrildi.

Takımın başında güçlü bir sinerji yakalayan 46 yaşındaki teknik adam, teknik heyetini uluslararası düzeyde tecrübeyle donatmak için kollarını sıvadı.

GUARDİOLA’NIN EKİBİNDEN SÜRPRİZ İSİM

Elde edilen kulis bilgisine göre; Emre Belözoğlu’nun 11 kişiden oluşan teknik kadrosuna, dünya futbolunun zirvesindeki isimlerden Pep Guardiola ile uzun süre birlikte çalışmış İspanyol bir antrenörü dahil etmek istediği belirtiliyor.

Modern futbolun kalbinde yer almış bu tecrübeli ismi Fenerbahçe’ye kazandırmayı hedefleyen Belözoğlu, saha içi akıl ve taktik disiplini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Bu hamlenin yanı sıra ekibe uzman bir analistin de katılacağı gelen haberler arasında.

KRİTİK FİKSTÜR VE ARA TRANSFER RAPORU

Milli aranın ardından sarı-lacivertlileri zirve yarışında geleceğini tayin edecek çok yoğun bir periyot bekliyor. Bu süreçte sırasıyla Kocaelispor, Shakhtar Donetsk, Erzurumspor, Başakşehir, LASK Linz, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını eritmeyi hedefliyor.

Bu zorlu virajın hemen ardından teknik direktör Emre Belözoğlu’nun yönetimle bir araya gelerek ara transfer dönemi için hazırladığı kapsamlı raporu sunacağı ve takımın eksik bölgelerine yapılacak takviyeler için düğmeye basacağı ifade ediliyor.