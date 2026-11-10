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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:25

Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’de dev operasyon: Pep Guardiola detayı dikkat çekti!

Çorum FK karşısında alınan farklı galibiyetle sarı-lacivertli kulüpte yepyeni bir sayfa açan teknik direktör Emre Belözoğlu, hem teknik ekibini güçlendirmek hem de ara transfer dönemi için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’de dev operasyon: Pep Guardiola detayı dikkat çekti!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:25

Süper Lig’de ve Avrupa’da iddialı bir yol haritası çizen ’de dönemi fırtınalı ve umut verici bir başlangıçla açıldı. karşısında sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde gözler milli araya ve sonrasındaki zorlu fikstüre çevrildi. 

Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’de dev operasyon: Pep Guardiola detayı dikkat çekti!

Takımın başında güçlü bir sinerji yakalayan 46 yaşındaki teknik adam, teknik heyetini uluslararası düzeyde tecrübeyle donatmak için kollarını sıvadı.

Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’de dev operasyon: Pep Guardiola detayı dikkat çekti!

GUARDİOLA’NIN EKİBİNDEN SÜRPRİZ İSİM

Elde edilen kulis bilgisine göre; Emre Belözoğlu’nun 11 kişiden oluşan teknik kadrosuna, dünya futbolunun zirvesindeki isimlerden ile uzun süre birlikte çalışmış İspanyol bir antrenörü dahil etmek istediği belirtiliyor. 

Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’de dev operasyon: Pep Guardiola detayı dikkat çekti!

Modern futbolun kalbinde yer almış bu tecrübeli ismi Fenerbahçe’ye kazandırmayı hedefleyen Belözoğlu, saha içi akıl ve taktik disiplini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Bu hamlenin yanı sıra ekibe uzman bir analistin de katılacağı gelen haberler arasında.

Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’de dev operasyon: Pep Guardiola detayı dikkat çekti!

KRİTİK FİKSTÜR VE ARA TRANSFER RAPORU

Milli aranın ardından sarı-lacivertlileri zirve yarışında geleceğini tayin edecek çok yoğun bir periyot bekliyor. Bu süreçte sırasıyla Kocaelispor, Shakhtar Donetsk, Erzurumspor, Başakşehir, LASK Linz, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını eritmeyi hedefliyor.

Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’de dev operasyon: Pep Guardiola detayı dikkat çekti!

Bu zorlu virajın hemen ardından teknik direktör Emre Belözoğlu’nun yönetimle bir araya gelerek ara transfer dönemi için hazırladığı kapsamlı raporu sunacağı ve takımın eksik bölgelerine yapılacak takviyeler için düğmeye basacağı ifade ediliyor.

Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’de dev operasyon: Pep Guardiola detayı dikkat çekti!
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ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#pep guardiola
#Çorum FK
#Lask Linz
#Spor
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